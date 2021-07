Corona in Zeeland: Goes en Borsele steken erboven uit

(foto: Omroep Zeeland)

Het RIVM meldde vandaag geen nieuwe ziekenhuisopnamen en evenmin sterfgevallen als gevolg van corona. De laatste melding van een ziekenhuisopname was gisteren van een inwoner uit Borsele en het laatste overlijden was op 10 juni, dat betrof een inwoner van Tholen.

Per gemeente

do 1 juli vr 2 juli za 3 juli zo 4 juli ma 5 juli Borsele 6 5 7 4 5 Goes 4 6 4 2 6 Hulst 0 0 0 1 0 Kapelle 2 3 3 0 1 Middelburg 0 2 0 0 0 Noord-Beveland 1 1 0 0 0 Reimerswaal 2 4 2 0 0 Schouwen-Duiveland 1 1 1 2 0 Sluis 0 0 0 2 1 Terneuzen 2 5 0 0 1 Tholen 0 1 0 0 0 Veere 0 0 0 0 0 Vlissingen 4 3 3 3 1 totaal Zeeland 22 31 20 14 15

Onderstaande zevendagenlijn van de vier Zeeuwse regio's wordt dagelijks berekend op basis van de totaalsom van alle nieuwe besmettingen in de afgelopen zeven dagen. Alleen in Noord-Zeeland is die lijn (grijs) op dit moment ietsje aan het zakken.

Deze grafiek wordt ook wel 'voortschrijdende week' genoemd. Omdat er altijd naar de uitkomsten van zeven dagen tegelijk wordt gekeken, wordt vermeden dat je naar incidentele pieken of dalen per dag kijkt. Dat is vooral belangrijk in en kort na het weekend omdat er dan in de dagcijfers van het RIVM wel eens een achterstand ontstaat, die vervolgens op dinsdag wordt ingehaald.