Roodgloeiende telefoons en volle wachtkamers, huisartsen hebben hun handen (nog steeds) vol

"Soms hebben mensen drie of vier dingen waar ze de dokter over willen spreken", legt doktersassistente Corianne Vercouteren van huisartsenpraktijk Triniteit in Terneuzen uit. Ook komen er nog veel vragen over vaccinaties binnen. "Van 'wanneer krijg ik mijn prik', tot 'ik heb klachten na de vaccinatie'." Ook zijn er nog veel vragen over de vaccinatiebewijzen die nodig zijn voor de vakantie.

De drukte houdt al aan sinds het uitbreken van de coronacrisis. Doordat lange tijd in het nieuws werd gemeld dat huisartsen hun handen vol hadden aan de coronazorg, wachtten veel mensen die andere klachten om er mee naar de dokter te gaan. Die zorg wordt nu ingehaald.

"Wij hebben het altijd wel al druk", legt huisarts en bestuurslid van de landelijke huisartsenvereniging, Guus Jaspar uit. "Maar wat nu erger is, is dat mensen ons na het opheffen van de lockdown veel meer opzoeken en door ons geholpen willen worden."

Meer vragen, minder capaciteit

De combinatie van uitgestelde zorg en de anderhalve meter afstand zorgen ervoor dat er minder capaciteit in de praktijken is dan voor de coronacrisis. Daarom worden zoveel mogelijk vragen telefonisch afgehandeld door de doktersassistentes. Dat levert bij de patiënten weleens scheve gezichten en onbegrip op.

Onterecht, als je het aan de Terneuzense huisarts Jaspar vraagt. "Onze assistentes zijn hoogopgeleid en kunnen op veel vlakken zelf oordelen wat er nodig is, zonder dat ze ons daar voor nodig hebben", legt hij uit. De extra drukte nu komt dan ook vooral terecht op de schouders van de assistentes, beseft Jaspar ook.

Te weinig aandacht

En daar is te weinig aandacht voor vindt de huisarts. "Er gaat nu veel belangstelling uit naar de druk op het zorgpersoneel in de ziekenhuizen", vertelt hij. "Maar de drukte is er bij ons niet minder om. Ook wij zijn al anderhalf jaar keihard doorgegaan."

"Ook wij hebben uitval gehad, extra waarnemingen omdat er een huisarts uitviel, quarantaines en uitgestelde vakantie", somt Jaspar op. "Ik merk dat ze hier na al die tijd ook moe zijn. En echt aan vakantie toe zijn. Even rust."