Dinja van Liere toch nog naar Spelen in Tokio, maar niet met Hermès

Dinja van Liere met Haute Couture tijdens het NK in Ermelo (foto: Omroep Zeeland)

De negenjarige hengst staat foutief geregistreerd in de database van de internationale bond FEI. Hermes staat als Duits paard in de database, terwijl hij de Nederlandse nationaliteit hoort te hebben. De fout is volgens de Nederlandse bond KNHS enkele jaren geleden gemaakt door de FEI.

De bond en eigenaar Joop van Uytert stapten tevergeefs naar het sporttribunaal CAS om de fout ongedaan te krijgen. Van Liere liet afgelopen weekend tijdens het CHIO in Rotterdam al weten zeer teleurgesteld te zijn.

Reserverol

Van Liere accepteert dat ze nu slechts als reserve mee mag naar Tokio. "Met Haute Couture stonden we vijfde op de lijst. We schuiven nu een plekje door omdat Hermès niet mag. Eigenlijk is het heel mooi dat ik mee mee mag naar Tokio, maar op dit moment is het wel moeilijk, maar tegenslagen horen bij de sport."

Er mogen drie combinaties meedoen in Tokio. Marlies van Baalen neemt met Go Legend de plek in de hoofdploeg over van Van Liere.

Dinja van Liere (foto: Omroep Zeeland)

Dinja van Liere met tweede paard als reserve mee naar de Spelen

De uit Westkapelle afkomstige Hans Peter Minderhoud maakt, zoals verwacht, wel deel uit van de definitieve selectie en begint in Tokio aan zijn derde Olympische Spelen. Hij rijdt op Dream Boy. Meervoudig Nederlands kampioen Edward Gal gaat met Total US naar Tokio.

Dinsdag gaan de voorbereidingen op de Spelen verder en gaan de paarden in quarantaine in Aken. Daarbij zit ook Thamar Zweistra uit Schore, die als niet-meereizende reserve is aangewezen. Volgende week reizen de paarden naar Japan.