Sollicitatie (en niet het hoogste bod) levert een huis op in West-Zeeuws-Vlaanderen

Voordeel van deze regeling is dat niet perse het hoogste bod, maar de motivatie de doorslag geeft. "Wij laten de woningen eerst taxeren dan hebben we een reële waarde en als we die waarde ongeveer krijgen dan zijn we tevreden. We gaan dus beslist niet voor het onderste uit de kan", vertelt Ralph van Dijk van Woongoed Zeeuws-Vlaanderen. "We vinden het belangrijk dat jonge mensen hier voor langere tijd blijven wonen en de leefbaarheid van het dorp overeind willen houden."

Perfecte kans

Starter Remke Burky uit Oostburg twijfelde geen moment en greep deze kans met beide handen aan: "Ik heb nog weinig goede kansen gehad, want in de prijsklasse waarin ik een huis zoek is bijna niets te vinden. De huizenprijzen zijn tegenwoordig allemaal zo hoog."

In totaal zijn er acht voormalige huurwoningen aangeboden door Woongoed Zeeuws-Vlaanderen waarbij een motivatiebrief verplicht is. Per huis lwamen gemiddeld zeven reacties binnen. Burky heeft er een goed gevoel over. "Ik woon al mijn hele leven in Oostburg dus ken de regio goed en daarnaast ben ik alleenstaand, waardoor het nog moeilijker is om een huis te kopen. Dat het op deze manier kan zonder te overbieden, is voor starters echt fantastisch."

Remke Burky uit Oostburg schrijft een motivatiebrief om een huis te kopen (foto: Omroep Zeeland)

Zowel Woongoed Zeeuws-Vlaanderen als de kopers zijn positief over de motivatiebrief. "Op deze manier sluit je al automatisch beleggers uit en mensen die de woningen recreatief willen gebruiken", zegt Van Dijk. Bedoeling is dat deze pilot ook wordt doorgevoerd in Terneuzen en Hulst zodat starters een eerlijke kans krijgen op de woningmarkt.