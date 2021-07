Vijf dagen banjeren door de branding, Strandvijfdaagse is weer gestart

Blaren na de eerste wandeldag van de Zeeuwse wandelvijfdaagse. (foto: Omroep Zeeland)

De wandelaars startten vanochtend in Vlissingen en liepen vervolgens naar Domburg. Organisator Peer Claessens straalt van trots als hij over het voetbalveld loopt dat vol staat met tentjes van de wandelaars. "Het is al zo gezellig vandaag, dus ik weet zeker dat de komende dagen helemaal top worden," zegt hij.

De wandelaars lopen in totaal 113 kilometer. Vanuit Domburg, de plek waar de wandelaars vandaag gestrand zijn, lopen ze naar Kamperland, dan naar Scharendijke, vervolgens naar Stellendam, om op vrijdag te eindigen in Rockanje.

"Bij het regelen van het evenement was ik op zoek naar slaapplekken dichtbij het strand, zodat de wandelaars niet helemaal landinwaarts moesten. Vandaar dat ik bij de voetbalverenigingen van de tussenliggende dorpen terecht kwam. Het lijkt net een festivalterrein nu", zegt Claessens.

Organisator van de wandelvijfdaagse: Peer Claessens. (foto: Omroep Zeeland)

Al zijn de wandelaars nog niet op de helft, de organisator merkte vandaag al dat sommige wandelaars de eerste dag wel wat zwaar vonden. "Er zijn al wat wandelaars met blaren. Die mensen konden bovenlangs, over de duinen. Maar de doorgewinterde wandelaars gaan met hun voeten door het water langs de branding. Die willen de waterlijn natuurlijk niet missen." Wandelaars die last van hun voeten kregen, konden op het voetbalveld gelijk terecht bij de EHBO-post.

Wandelaars komen na 25 kilometer lopen aan op het voetbalveld van Dombrg. (foto: Omroep Zeeland)

Claessens liep ooit zelf de Strand6daagse, een jaarlijkse wandeltocht langs de kust van Hoek van Holland tot aan Den Helder. Claessens kreeg toen zelf het idee om een eigen tocht op te zetten. "Er was zo veel animo voor die wandeltocht, dat de inschrijvingen vaak vol zaten. Toen ben ik op het idee gekomen om zelf ook een wandeltocht te gaan organiseren."

Het is dit jaar de twintigste keer dat de Strandvijfdaagse wordt gelopen. "Maar het verveelt nooit", zegt Claessens. "De tocht van Vlissingen naar Rockanje brengt je op zo veel stukken strand waar je anders nooit komt. Dat is prachtig."

Kamperen op het voetbalveld van Domburg. (foto: Omroep Zeeland)

Daar denkt een vriendengroep uit Capelle aan den IJssel hetzelfde over. De mannen zitten aan een wijntje, nadat ze hun tentje hebben opgezet. "Dat drankje is goed om de spieren even op te rekken", zeggen de vrienden grappend. "We rusten nu lekker uit en dan kunnen we er morgen weer tegenaan. Niet omdat we zo sportief zijn, maar op karakter!"