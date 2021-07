Zeeuws-Vlaanderen heeft prettigste werkklimaat

In Zeeuws-Vlaanderen is het werkklimaat net wat beter dan in de rest van Nederland (foto: Ria Brasser)

NEA staat voor Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden. Die heeft in 2020 voor dit doel 58.000 werknemers geënquêteerd. De resultaten zijn gepubliceerd op de website van onderzoeksinstelling TNO. Een dergelijk groot aantal ondervraagden maakt ook uitsplitsing naar de verschillende regio's in Nederland mogelijk. Omroep Zeeland heeft er de twee Zeeuwse regio's uitgelicht, plus de regio's pal over de grens in Zuid-Holland en Brabant en Nederland als geheel.

Alles in één bubbelgrafiek

Voor wat betreft plezierige dan wel onplezierige werkomstandigheden is er gevraagd naar agressie (en pesterijen) op de werkvloer, naar arbeidsongevallen, naar burn-outklachten en naar lichamelijk zwaar werk. Ze zijn allemaal ondergebracht in onderstaande bubbelgrafiek. Locatie, omvang en kleur van de bubbels geven (in percentages) de toestand per regio weer.

Zeeland als geheel scoort wat fysiek zwaar werk betreft niet zo goed als de rest van Nederland of als Zuid-Holland-Zuid en West-Brabant. Ga met de muis over de bubbels voor de exacte cijfers.

Als het gaat om agressie en pesterijen (dat kan ook van boze cliënten zijn) of burn-outklachten is vooral Zeeland ten noorden de Westerschelde iets minder aantrekkelijk dan de naastliggende regio's of Nederland als geheel.

Zeeuws-Vlaanderen

Arbeidsongevallen en agressie op het werk komen in Zeeuws-Vlaanderen - ten opzichte van Nederland en de buurregio's - het minste voor.