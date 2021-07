Goedemorgen! Fijner werken, ontploffing en bijzonder bezoek

Zoek je nog een baan? Dan kan je het beste zoeken in Zeeuws-Vlaanderen. Niet vanwege de hoeveelheid vacatures, maar vanwege het werkklimaat. Dat blijkt uit onderzoek van onder andere het CBS en TNO. De werkomstandigheden zijn in Zeeuws-Vlaanderen net iets beter dan in de rest van Zeeland. Vooral als het om agressie, pesterijen en burn-outklachten gaat ben je ten noorden van de Westerschelde wat slechter af.

Watersnoodmuseum (foto: Omroep Zeeland)

Bijzonder bezoek vandaag in Zierikzee. Daar komt vanmiddag de Urker viskotter UK 141 aan. Het schip heeft een belangrijke rol vervuld in de dagen na de Ramp in '53. Het schip groeide toen uit tot een belangrijk doorgeefluik van berichten uit Zeeland naar de rest van het land. Onlangs is een schaalmodel van het schip toegevoegd aan de collectie van het Watersnoodmuseum. Om dat extra aandacht te geven, is de oude viskotter uitgenodigd om een tijdje in de haven van Zierikzee te komen liggen.

Het schip vertrekt vandaag vanuit Dordrecht naar Zierikzee. Tijdens het laatste deel van de reis vaart ook Jaap Schoof mee die destijds is gered door deze viskotter. Schoof is ex-directeur van het Watersnoodmuseum en heeft ook geregeld dat het schaalmodel naar het museum in Ouwerkerk kwam.

Blaren na de eerste wandeldag van de Zeeuwse Strandvijfdaagse. (foto: Omroep Zeeland)

Gisteren is de Strandvijfdaagse van start gegaan. De wandeltocht begon in Vlissingen en eindigde in Domburg. Hier sliepen de deelnemers in hun tentje op een voetbalveld. Na een goede nacht slaap gaat de tocht vandaag verder naar Kamperland. Woensdag naar Scharendijke, vervolgens naar Stellendam en de tocht eindigt vrijdag in Rockanje.

En als de wandelaars een beetje bijtijds vertrekken kunnen ze op het strand bij Domburg nog getuige zijn van een bijzonder schouwspel. Want voor de kust worden zes zeemijnen tot ontploffing gebracht. Niet allemaal tegelijkertijd, dus genoeg tijd om voor de volgende ontploffing een ander plekje te zoeken om te kijken.

Twee kinderen kijken over zee vanuit hun zelfgemaakte kuil (foto: Jannie Lukasse Fongers)

Opklaringen en veel wind

Een actieve depressie boven Engeland zorgt vandaag voor een sterke zuid-zuidwestenwind. Het klaart vanochtend snel op maar de lucht wordt

ook onstabiel. Vooral vanmiddag en vanavond is er daardoor kans op een paar buien. Daarbij is kans op onweer en windstoten tot 80 km/uur. Aan

zee komt dan ook een harde zuidwestenwind te staan. Maximum vanmiddag rond 20 graden.