Drie kussen op de wang? Zeeuwen zeggen: 'Weg met dat gelebber'

Verjaardagskussen in coronatijd: door het raam! (foto: Willem Poppe)

Het is vandaag Wereldkusdag, een dag waar het plezier van een kus geven centraal staat. Maar Zeeuwen kussen liever niet meer met iedereen. Sinds corona een einde maakte aan het meeste fysieke contact en dus ook aan de drie zoenen, zijn mensen daar snel aan gewend geraakt. Lineke Schouten reageert op Facebook: "Zoenen en knuffelen ja! Die drie verplichte zoenen kan ik missen als kiespijn en dan de hele kamer of rijtje af moeten vind ik echt een gruwel, dat mag gewoon verdwijnen."

'Handen geven mogen ze ook afschaffen'

"Perfect", zegt een man uit Vlissingen. "We hoeven niet per se te zoenen toch? Vroeger moest dat altijd, maar ik vond dat niet altijd leuk. Lekker op deze voet doorgaan."

Ook Anneke Derksen Hoftijzer is het daar mee eens: "Nee, weg met dat gelebber, net zoals met handen geven, ook afschaffen. Dat is nog erger, wat je dan allemaal voor virussen en bacteriën aan elkaar doorgeeft is niet te beschrijven. Bah!"

Morgen is het wereldkusdag! Tijd om de balans op te maken over de traditionele drie zoenen, want door corona is die begroeting niet meer zo vanzelfsprekend. Wat vind jij? Posted by Omroep Zeeland on Monday, July 5, 2021

Maar het betekent niet dat we elkaar niet meer willen begroeten of feliciteren. Populaire alternatieven zijn de knuffel en de boks. Ook houden Zeeuwen het graag bij één zoen. Anderen blijven liever afstand houden. "Voor familie en vrienden een kus of knuffel, maar voor alle anderen volstaat een hallo. Aanraken is niet nodig", zegt Lise. Andere opties die worden genoemd zijn hallo roepen met een hoofdbuiging of een namasté-gebaar.