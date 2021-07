Bam! Ontplofte zeemijnen laten het zand dansen bij Vrouwenpolder

Het gaat om zogenaamde Kathy-mijnen. In de Tweede Wereldoorlog werden die zeemijnen gebruikt tegen de landingsvaartuigen. De mijnen zijn daar in die tijd door de Duitsers gelegd om een invasie van de geallieerden tegen te gaan.

"Vanochtend hebben we de explosieve lading uit de mijnen gehaald. De zeemijnen lagen in de Westerschelde", legt luitenant-ter-zee Henk uit. Zoals bijna altijd deed de Koninklijke Marine dat op het strand en niet in de zee. "Het zeeleven heeft daar meer last van dan wij op het land. Geluidsgolven gaan verder door het water dan in het zand."

Een van de Kathy-mijnen die ontplofte vanochtend (foto: Omroep Zeeland)

Daarnaast heeft de EOD ook rekening gehouden met toeristen die aan de kust zijn. "We zijn expres vroeg op pad gegaan zodat we eventuele badgasten niet in de weg zitten", zegt de luitenant. Er worden vaker zeemijnen tot ontploffing gebracht op het strand of in de Westerschelde. Vermoedelijk liggen er nog meer zeemijnen voor de Zeeuwse kust.

Morgenochtend worden er nog twee zeemijnen tot ontploffing gebracht.