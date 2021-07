Boten van scouts in problemen op Oosterschelde, 21 personen aan wal gebracht

Schip van de KNRM op de Oosterschelde, archieffoto (foto: ANP)

Mirja Vis van de Veiligheidsregio Zeeland zegt dat er een grote hulpverleningsactie op trouw werd gezet, waarbij de KNRM, Rijkswaterstaat en Kustwacht betrokken waren. Edwin Granneman van de Kustwacht laat weten dat er flink is opgeschaald door de hulpdiensten. "We kregen de melding meerdere keren binnen. Een politiehelikopter in de buurt is ook nog gaan kijken zodat we wisten hoe de situatie precies zat."

De VRZ meldt dat de opvarenden naar de brandweerkazerne in Stavenisse worden gebracht. De aanleiding van de problemen is volgens Vis nog niet bekend. Het KNMI heeft vanmiddag vanaf 14.00 uur code geel afgekondigd voor harde windstoten tot ongeveer 80 kilometer per uur.