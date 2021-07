Tourjournaal: hoosbuien en kwajongensgrappen

Jeroen over de Tour (foto: Omroep Zeeland)

De eerste dateert uit 1993. Jan Raas was als ploegleider van Wordperfect in de Tour. De eerste rit eindigde in Les Sables d'Olonne aan de Atlantische Kust met een sprintzege van Mario Cipollini. Het was een stralende zomerdag. Voor een radio-opname vervoegde ik me in de vroege avond bij het hotel. Jan Raas zat aan een tafel op het terras, de muur van het hotel in de rug. De sfeer was jolig, biertje erbij.

Jan keek me aan met een schuin lachje en zei: 'Het gaat zo regenen, zeker?' Kalm stond hij op en liep weg. Even daarna kreeg ik van boven een plens water over me heen. Een van de verzorgers had een emmer omgekeerd uit het raam boven het terras.

Het paste wel bij de kwajongenssfeer in de ronde. Nu kan ik mijn hoofd schudden om dat soort frivoliteit, maar destijds was het lachen.

Beluister hier de audiobijdrage:

