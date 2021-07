In Zeeland gevonden tronco pronkstuk van slavernijtentoonstelling Rijksmuseum

Een close-up van de tronco die in het Rijksmuseum ligt (foto: ANP)

"Die tronco is gevonden in een schuur in Zeeland", zegt Eveline Sint Nicolaas, conservator van het Rijksmuseum. "In de jaren zestig vond een man die boei in zijn schuur en zijn kleinzoon heeft 'm nu aan ons geschonken." Een tronco werd in die tijd gebruikt op suikerplantages in Brazilië. "Het is een ontzettend belangrijk deel van onze collectie. Dat ontbrak echt nog in deze tentoonstelling."

Tronco nooit gebruikt

De tronco die in het museum ligt, is nooit gebruikt op de plantages. "Het object is nooit verscheept en heeft altijd in een schuur in Zeeland gelegen. Hij is daar ook in de buurt gemaakt, van Europees eikenhout." Waarom het nooit verscheept is ook voor het Rijksmuseum onduidelijk.

De tronco zoals hij is tentoongesteld in het Rijksmuseum (foto: ANP)

In het verhaal van João, één van de tien persoonlijke verhalen die centraal staan bij de tentoonstelling, komt de tronco voor. Het Rijksmusem wil het slavernijverleden van Nederland niet laten zien vanuit het handelsaspect maar vanuit persoonlijke verhalen. "Het is geen abstracte kunst die je gaat zien", legt Sint Nicolaas uit.

Erover praten om verder te kunnen gaan

Sint Nicolaas benadrukt in radioprogramma de Zeeuwse Kamer dat het de hoogste tijd werd dat er ook in het Rijksmuseum een tentoonstelling kwam over de slavernij. "Het onderwerp maakt deel uit van onze geschiedenis. Het is heel belangrijk om te weten wat er is gebeurd om ook weer verder te kunnen met elkaar", besluit Sint Nicolaas.

De tentoonstelling over de slavernij duurt tot en met 29 augustus. Als de expositie klaar is, wordt de tronco opgenomen in de vaste collectie van het Amsterdamse museum.

Sint Nicolaas van het Rijksmuseum vertelt in de Zeeuwse Kamer over de tentoonstelling