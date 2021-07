Karatefamilie Meedendorp: 'Heel leuk dat onze sport op een groot podium te zien is'

We spreken vader en zoon Meedendorp tijdens een training in sporthal Baskensburg in Vlissingen. Vader Wouter legt uit dat karate tot de harde vechtkunsten behoort, maar dat het veel meer is dan alleen de fysieke toepassing van agressie. "Discipline en respect is heel belangrijk."

Populaire sport

Hij heeft samen met zijn zoon een karateschool en traint twee keer per week in sporthal Baskensburg. "De leeftijden van de deelnemers in onze groepen zijn van zeven tot dik over de vijftig jaar. Het is een zeer populaire sport en het is heel bijzonder dat het nu te zien is op de Olympische Spelen."

Vader en zoon Meedendorp (foto: Omroep Zeeland)

En dat het dan niet helemaal het type karate is dat ze zelf beoefenen, doet er niet zo veel toe. Zoon Darrell: "Wij doen de contactvorm van karate en tijdens de Olympische Spelen wordt er gewerkt met bijvoorbeeld meer bescherming aan de handen en voeten." Is die vorm met meer bescherming dan voor watjes? Zover wil Darrell absoluut niet gaan: "Nee, ook die vorm van karate is een mooie sport, hoor!"

Het eerste Olympische karate-toernooi in Tokio is van 5 tot en met 7 augustus. En de familie Meedendorp zit dan voor de buis: "Het blijft onze sport en heel leuk dat onze sport op een groot podium te zien is.''