Zomercarnaval Sas van Gent mag niet doorgaan van gemeente

Carnavalsoptocht in Sas van Gent (foto: P. den Hamer)

Organisator De Groff had na eerdere afwijzingen een nieuw idee ontwikkeld, waarmee hij dacht aan alle coronamaatregelen te voldoen. Het evenement op 17 juli - een combinatie van het zomercarnaval en het gewone carnaval - was al teruggebracht van drie dagen naar één dag. En op voordracht van de gemeente was voor het Keizer Karelplein in Sas van Gent gekozen, wat afgesloten kan worden. Omdat vanaf 1 juli evenementen weer door mogen gaan onder bepaalde voorwaarden had de organisatie goede hoop.

Toch afgewezen

Toch heeft de gemeente reden gezien om zijn voorstel af te wijzen. De Groff: "Ik heb een vieze smaak in mijn mond overgehouden aan het gesprek met de gemeente. Ze stelden vragen die niks te maken hadden met ons plan. Het voelde alsof ze naar redenen zochten om ons af te wijzen. Ze hadden dat besluit al genomen voordat wij daar binnenkwamen."

Toekomst

Voor de organisator is het Zomercarnaval voor dit jaar definitief van de baan. Toch gaat hij met zijn team woensdagavond nog om tafel zitten om de plannen voor de toekomst te bespreken: "We hadden zoveel hoop dat het dit jaar toch door kon gaan toen we zagen dat alle coronamaatregelen werden versoepeld. Maar dan krijg je op deze manier een afwijzing. De emoties liggen daardoor nu nog wel vrij hoog. We weten nog niet wat we nu gaan doen. Misschien maken we er wel een heel klein evenement van en misschien stoppen we er wel helemaal mee."

Reactie gemeente Terneuzen

De gemeente Terneuzen herkent zich niet in de woorden van De Groff en blijft bij het standpunt dat het veiligheidsplan niet voldeed om in aanmerking te komen voor een vergunning.