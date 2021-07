Fletcher neemt bijna alle hotels Amadore over

Jerry van Zuijlen, eigenaar van de Amadore groep (foto: Omroep Zeeland)

Met de overname groeit het Zeeuwse aanbod van Fletcher van negen naar twaalf hotels. Amadore houdt alleen stadshotel Goes in haar bezit, dat op dit moment wordt verbouwd.

De overige hotels: Arion in Vlissingen, Arneville in Middelburg en het wellness-hotel Kamperduinen in Kamperland wisselen van eigenaar. De overdracht staat gepland op 2 augustus, midden in het vakantieseizoen. Fletcher verwacht geen problemen bij de overgang, omdat al het personeel meegaat naar de nieuwe eigenaar.

Meer thuis in grand cafes

Jerry van Zuijlen wil zich nu meer gaan richten op de grand cafes. "Dat maakt het speelveld ook overzichtelijker", verklaart hij de keuze. Uiteindelijk voelt Van Zuijlen zich daar ook meer thuis. "Ik heb het vak hotellerie ook pas geleerd toen ik de hotels Arion en Arneville overnam." Die hotels zijn sinds 2003 in eigendom van Van Zuijlen.

Hotel De Kamperduinen (foto: Omroep Zeeland)

Hotel Kamperduinen is later uit een faillissement overgenomen. Een brand in het wellnessgedeelte van het hotel leverde in 2018 een schade van zes miljoen euro op. Door de brand moesten 170 gasten worden geëvacueerd. Een jaar na de brand heropende het hotel weer zijn deuren.

Na de verkoop heeft Amadore nog maar één filiaal op de boulevard van Vlissingen. Dat waren er twee jaar geleden nog vier. Vorig jaar stootte Amadore al twee grandcafes af.