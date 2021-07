Kamp Belgische scouts komt rigoureus ten einde door problemen op Oosterschelde: 'Ze komen er met de schrik vanaf'

Scoutingleden gered op de Oosterschelde (foto: KNRM Hansweert)

Van Reusel vraagt zich af of de problemen op het water voorkomen konden worden. "Op dat moment hebben zij die inschatting gemaakt, samen met de leiding. Wij gaan ervanuit dat zij dat naar behoren in kunnen schatten. Maar dit heeft verkeerd uitgepakt. Het lijkt erop dat ze verrast zijn door de onverwachte wind."

Hulpdiensten rukten vanmorgen iets na tienen massaal uit om de zeescouts uit Antwerpen te redden. Ko Minnaard van het KNRM-station in Hansweert zegt dat het ging om in totaal vier roeiboten, ook wel vletten genoemd. "De veertien jongens stonden ter hoogte van Sint Maartensdijk bij een zandbank in het water. Een van hen was onderkoeld en werd door een opstapper op de schouders genomen en aan wal gebracht. De andere kinderen wilden niet mee omdat ze aan het zoeken waren naar persoonlijke spullen."

Overredingskracht nodig

Een tweede opstapper van de KNRM heeft de rest van de groep naar de kant gedirigeerd. "Dat moest met enige overredingskracht. De kinderen waren niet in paniek". De opstappers zijn bij de kinderen gebleven tot de andere hulpverleners, ambulance en de brandweer, arriveerden. Er zijn ook kinderen gered door een boot van Rijkswaterstaat en een particulier met een eigen boot.

Jan Van Reusel, woordvoerder van Scouts en Gidsen Vlaanderen, zegt dat het uiteindelijk goed is afgelopen voor de scouts. Er was alleen materiële schade.

Vertrokken vanaf Wemeldinge

Volgens hem waren de 21 zeescouts, allemaal in de leeftijd tussen de 14 en 17 jaar, onderweg van Wemeldinge naar Sint-Annaland. Toen de scouts de oversteek waagden, ging het mis: één boot kapseisde, twee andere boten liepen vast. "De jongeren zijn gered en in goede doen. Eén is voor verzorging naar het ziekenhuis gegaan, maar die blijkt ook helemaal oké te zijn", aldus Van Reusel.

Einde aan het kamp

Zo komt er een abrupt einde aan het kamp van de jonge scouts. "Momenteel worden alle ouders verwittigd en alle kinderen huiswaarts gebracht." De goede afloop is te danken aan de begeleidingsboot die meevoer van Zuid-Beveland naar Tholen. Op die boot was een marifoon aan boord, op die manier konden de hulpdiensten gewaarschuwd worden.

KNRM-boot in actie op de Oosterschelde (foto: KNRM Hansweert)

Op een later moment kijkt Scouts en Gidsen Vlaanderen wat anders en beter had gekund. "Voor zover wij weten is iedereen veilig en gezond terug aan wal en komen ze er met de schrik vanaf."

