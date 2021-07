UCR-studenten op zoek naar jongeren voor Four Freedoms Awards

De UCR en de organisatie van de Four Freedoms Awards gaan samenwerken om meer jongeren bij de awards te betrekken. (foto: Omroep Zeeland)

De UCR-studenten Carmen van Arragon, Fer Avar en Simon Micháleck gaan samen opzoek naar jongeren die in aanmerking komen om een Four Freedoms Award te winnen.

Decaan Bert van den Brink is trots dat 'zijn studenten' aan de awards meewerken. "Over het algemeen zijn het alleen ouderen die zo'n award winnen, omdat zij heel veel jaren gehad hebben om naar dat goede doel toe te werken."

The Four Freedoms Op 6 januari 1941 hield president Roosevelt zijn 'State of the Union', waarin hij het Amerikaanse congres, en daarmee het Amerikaanse volk, opriep niet afzijdig te blijven van de strijd in Europa, de Tweede Wereldoorlog. Roosevelt riep Amerika op om te strijden voor het herstel van de democratische waarden, de 'Four Freedoms': Freedom of Speech, Worship, Want en Fear. Vrijheid van meningsuiting, vrijheid van godsdienst en gevrijwaard zijn van gebrek en van vrees. De Four Freedoms werden door de inspanningen van zijn vrouw, Elanor Roosevelt, opgenomen in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Bron: fourfreedoms.nl

"Maar we willen niet onderschatten hoeveel jongeren zich inzetten voor de 'four freedoms' over de hele wereld, en daarom vinden wij het belangrijk dat ook die jongeren in de spotlight gezet worden. Onze studenten gaan naar hen opzoek."

Jongeren in aanmerking voor een Four Freedoms Award

"We verdelen onszelf over verschillende continenten op de wereld en gaan dan inzoomen op: wat gebeurt er, welke jongeren zijn erbij betrokken en doen er goede dingen en welke jongeren zouden in aanmerking komen voor een award", legt studente Fer Avar uit.

Commissaris van de Koning Han Polman met decaan Bert van den Brink van University College Roosevelt. (foto: Omroep Zeeland)

De studenten hopen voor de Four Freedoms Awards van 2022 in ieder geval één jongere van onder de 24 jaar te hebben gevonden die in aanmerking komt voor een nominatie. "Maar, we kunnen dat natuurlijk niet garanderen", zegt Avar. "We moeten natuurlijk wel op een eerlijke manier kijken naar of diegene zo'n award echt verdient."