Schouwen-Duiveland:gevolgen van maatregelen op de Haringvlietbrug zijn schadelijk

Stalen platen in het wegdek van de Haringvlietbrug trillen los (foto: Google Maps)

De snelheid op de Haringvlietbrug, een belangrijke verbinding tussen Zuid-Holland, Zeeland en Noord-Brabant, wordt twee jaar lang verlaagd wordt naar 50 kilometer per uur. Ook mag het verkeer op en rond de brug nog maar over één rijstrook rijden. De brug is er slecht aan toe is en potentieel gevaarlijk is voor de scheepvaart en het wegverkeer, aldus Rijkswaterstaat.

De gemeenten Goeree-Overflakkee en Hoeksche Waard lieten eerder weten al overrompeld te zijn door de maatregelen. Nu komt ook Schouwen-Duiveland in het geweer. "We zijn heel onaangenaam verrast," zegt wethouder Smit.

Schade voor bedrijven

"We wisten wel dat er iets gedaan moest worden aan een klep van de brug in 2023. Maar dat er zo snel terug naar 50 kilometer moest, dat verraste ons." Smit weet zeker dat de snelheidsbeperking schadelijk is voor de gemeente. "Niet alleen gaat de snelheid omlaag, maar ook komt er een rijstrook minder. Het is voor ons een van de belangrijkste toegangswegen. Dus dat is een zware dobber voor de bereikbaarheid van onze toeristische voorzieningen."

Smit verwacht ook meer zwaar verkeer dat de Dammenroute en de N57 neemt. "Het verkeer gaat andere routes zoeken." Schouwen-Duiveland wil met Rijkswaterstaat naar een oplossing gaan kijken. Ook met andere gemeenten en de provincie Zeeland is contact.

