Directeur Jan Doense: "Film by the Sea wordt Cannes aan de Noordzee"

Directeur Jan Doense opent de avond met Rem van den Bosch met zijn model voor de poster van het festival. (foto: Omroep Zeeland)

"Ik heb er heel veel zin in september", zegt de directeur. "Dit wordt mijn derde editie. Bij de eerste editie in 2019 wist ik niet zo goed wat me overkwam, ik was in een rollercoaster beland en ik liet me meevoeren. Het jaar daarna hadden we natuurlijk corona, maar nu kunnen we eindelijk nieuwe extra dingen uitproberen."

De directeur wil daarmee niet het hele festival veranderen. "Wie ben ik om dat te doen? Het festival bestaat al 23 jaar en het werkt zoals het is, het is succesvol. Maar ik wil een paar kleine dingetjes bijsturen en daar heb ik heel veel zin in."

'Een voorproefje'

Film by the Sea begint op 10 september en eindigt op 19 september. In de Cinecity, waar het festival ieder jaar gehouden wordt, begonnen bijna driehonderd liefhebbers van het festival vanavond als voorproefje met een drankje, om vervolgens plaats te nemen in de grootste zaal van de bioscoop.

Poster door Rem van den Bosch

Daar startte de directeur de avond met de onthulling van de poster, gemaakt door de Zeeuwse kunstenaar en fotograaf Rem van den Bosch. "De poster laat al zien wat wij willen met het het festival", zegt Doense. "Je ziet het strand, de rode loper, ik denk dan aan het filmfestival in Cannes. En dat willen wij ook: Cannes aan de Noordzee."

Directeur Jan Doense over zijn plannen met het festival Film by de Sea. (foto: Omroep Zeeland)

Daarmee bedoelt de directeur dat er meer 'rode-loper-momenten' komen tijdens het festival en dat er meer premièregasten aanwezig zullen zijn. "We willen proberen iedere dag een première te organiseren mét gasten voor op de rode loper, in het echt, of op onze online rode loper." Ook wil de directeur, net als in Cannes, meer competitie in het festival brengen.

Drive-in-bioscoop

De directeur maakte daarnaast bekend dat de populaire drive-in-bioscoop in de Machinefabriek dit jaar weer terugkomt. "Vier avonden lang zullen we twee klassieke films per avond laten zien."

Bekendmaking van de vakjury voor Film by the Sea. (foto: Omroep Zeeland)

De samenwerking met andere Zeeuwse bioscopen wordt weer zoals het voorgaande jaar. Ook daar zullen films rondom Film by the Sea worden getoond.

Vakjury

Schrijver Jaap Robben, acteur Sabri Saad El Hamus, actrice en schrijfster Nhung Dam, regisseur Jan Verheyen en schrijfster Gerda Blees vormen dit jaar de vakjury.