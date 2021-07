Goedemorgen! Boerenprotest, jongeren en hackers

Stalen platen in het wegdek trillen los (foto: Google Maps)

Boosheid bij de gemeente Schouwen-Duiveland. De snelheid op de Haringvlietbrug, een belangrijke verbinding tussen Zuid-Holland, Zeeland en Noord-Brabant, wordt twee jaar lang verlaagd naar 50 kilometer per uur. Ook mag het verkeer op en rond de brug nog maar over één rijstrook rijden. De gemeente Schouwen-Duiveland denkt dat de verkeersmaatregelen enorme gevolgen hebben voor forenzen, transport en toerisme. "We wisten wel dat er iets gedaan moest worden aan een klep van de brug in 2023. Maar dat er zo snel terug naar 50 kilometer moest, dat verraste ons," aldus de wethouder.

De UCR en de organisatie van de Four Freedoms Awards gaan samenwerken om meer jongeren bij de awards te betrekken (foto: Omroep Zeeland)

Commissaris van de Koning Han Polman en Bert van den Brink, decaan van de University College Roosevelt, hebben de handtekening gezet onder een plan om meer jongeren te betrekken bij de komende Four Freedoms Awards. De UCR-studenten Carmen van Arragon, Fer Avar en Simon Micháleck gaan samen op zoek naar jongeren die in aanmerking komen om een Four Freedoms Award te winnen.

Hackers

De politie wil dat bedrijven die vorige week door een cyberaanval getroffen zijn aangifte doen. Ze gaan de bedrijven daar actief voor benaderen. In Hulst werd Morres Wonen vorige week gehackt. De hackers wilden losgeld van de onderneming. Morres verwacht pas deze week de levering op orde hebben. In Nederland zou de schade door de cyberaanval beperkt zijn gebleven.

Surfers op het Grevelingenmeer (foto: André Vermeulen)

Het weer

Er is vandaag een wisseling van bewolking en opklaringen, en het waait een stuk minder hard: er is windkracht 2 tot 4 uit het zuidwesten. Lokaal valt er een bui, de maximumtemperatuur is vanmiddag 20 tot 22 graden.