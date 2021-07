Urker vissersboot die hielp tijdens de Ramp even terug in Zeeland

Het Urker schip dat vele mensenlevens redde (foto: Omroep Zeeland)

De huidige eigenaar, Jelle Visser uit Urk, tikte "De Jacob" zoals boot heet tien jaar geleden op de kop in Kerkdriel. "Hij werd gebruikt als woonark en hij verkeerde in erbarmelijke staat," legt Visser uit. Hij besloot de Jacob in oude staat te terug te brengen. "Dat was ontzettend veel werk, alleen het slopen al. De hele opbouw moest ervan af om het originele schip weer tevoorschijn te krijgen."

Historische betekenis

Toen Visser het schip kocht wees de verkoper hem op de historische betekenis van 'de 141'. Het zei hem destijds niet zoveel maar tegenwoordig wel. "Het is een bijzonder verhaal wat het schip meerwaarde geeft." De helft van de Urker vloot lag in die jaren in de haven van Breskens en meteen na de Ramp stoomde de andere helft vanuit Urk op naar Zeeland om te helpen. "Die Urker vissers hebben veel mensenlevens gered," vertelt Jaap Schoof, oud-directeur van het Watersnoodmuseum.

De UK141 was in de dagen na de Ramp een drijvend communicatiecentrum (foto: Watersnoodmuseum Ouwerkerk)

"Een aantal boten had zendapparatuur aan boord," gaat Jaap Schoof verder. "Dat gold ook voor de schipper van de UK141. Hij ontving radioberichten van andere schepen en gaf die vervolgens door aan de militaire commandant, die de hulpverlening coördineerde. Zo konden ze de redders laten weten: je moet daarheen of daarheen."

Harde wind

Schoof is betrokken bij de organisatie van een permanente tentoonstelling in het Watersnoodmuseum rond het thema communicatie tijdens en na de Ramp. De expositie begint vandaag. "En dan is het natuurlijk prachtig als je de opening met dit schip luister bij kunt zetten," zegt Schoof met zijn typerende pretoogjes.

De UK141 zou gisteren aanmeren bij de museumwerf in Zierikzee, maar het schip kwam niet verder dan Bruinisse, vanwege de harde wind. Het wordt nu vanochtend verwacht. De liefhebbers die de beroemde vissersboot willen zien moeten zich volgens Schoof wel haasten. "Hij gaat donderdag al weer terug."