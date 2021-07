Vestingcross wil droom verwezenlijken en stelt zich kandidaat voor WK veldrijden

Matthieu van der Poel tijdens de Vestingcross (foto: Chris Kooistra)

De plannen werden toegelicht door wethouder Jean-Paul Hageman (gemeente Hulst) en Jo-Annes de Bat namens de provincie Zeeland (gedeputeerde sport). "Als het WK komt, zetten we Zeeland en met name Hulst op de kaart", aldus Hageman. "Het WK wordt in tachtig landen uitgezonden op TV."

Andere kandidaten

De UCI moet nog een beslissing nemen over de toewijzing van het WK. "Er zijn ook andere kandidaten die het WK willen binnenhalen: Italië en België. Maar we zijn er positief over", aldus De Bat.

Gedeputeerde Jo-Annes de Bat en wethouder Jean-Paul Hageman (foto: Omroep Zeeland)

"We hebben gezien dat de Vestingcross een groei heeft doorgemaakt de afgelopen jaren", vertelt de gedeputeerde. De Vestingcross bestaat sinds 2017 en telde dit jaar voor het eerst mee in de Wereldbeker, het hoogste internationale niveau.

Wereldkampioenschap veldrijden in de afgelopen en komende jaren

Jaar Plaats Land 2026 ? ? 2025 Liévin Frankrijk 2024 Tabor Tsjechië 2023 Hoogerheide Nederland 2022 Fayetteville Verenigde Staten 2021 Oostende België 2020 Dubendorf Zwitserland 2019 Bogense Denemarken 2018 Valkenburg Nederland

De Vestingcross wil in 2026 opnieuw uitwijken naar Perkpolder, zoals begin januari ook gebeurde. Toen om het publiek op afstand te houden vanwege corona. In 2026 wil men naar Perkpolder uitwijken om meer toeschouwers te kunnen huisvesten.

Denise Betsema was in januari de sterkste in de Vestingcross, die in Perkpolder werd gereden (foto: ANP)

