Seizoen voor bodemcultuur weer begonnen: hoeveelheid mosselen moet weer toenemen

Met het overhandigen van het eerste mandje is het seizoen officieel begonnen (foto: Omroep Zeeland)

De afgelopen jaren is het volume geoogste mosselen flink teruggelopen. In de jaren tachtig was het jaarlijks nog ongeveer honderd miljoen kilo. Nu is het in goede seizoenen vijftig miljoen kilo. De sector gaat ervan uit dat de nieuwe percelen een betere oogst op zullen leveren.

Nieuwe percelen

Een andere belangrijke ontwikkeling voor mosselkwekers is de verandering van de percelen. Door de natuur worden sommige mosselpercelen na verloop van tijd minder geschikt voor mosselkweek volgens mosselvoorman Addy Risseeuw: "Geulen en verzandingen hebben in de Waddenzee tot effect dat percelen minder geschikt worden. Eens in de zoveel jaar is het dus goed om minder geschikte grond te kunnen inleveren voor meer geschikte."

Jan Boskamp proeft de eerste mosselen: "Klasse" (foto: Omroep Zeeland)

Een koud voorjaar, met veel regen afgewisseld met zonneschijn, hebben gezorgd voor een overvloedig voedselaanbod voor de groei van de mosselen. Mosselkweker Jan Schot: "De natuur verrast ons dit jaar. Wij zien vispercentages van 30 tot 35 procent, zowel op de Oosterschelde als in de Waddenzee ziet het er goed uit."

Jan Boskamp

De mosselen waren daardoor al, eerder dan gepland, groot genoeg voor consumptie. Een aantal bedrijven is dan ook al twee weken geleden begonnen met vissen. Vandaag werd nog wel 'officieel' de eerste sleep binnengehaald. TV-persoonlijkheid Jan Boskamp mocht ze als eerste proeven: "Klasse. Ze zijn goed en groot. Verschrikkelijk lekker in vergelijking met vorig jaar. Vanaf nu eet ik twee tot drie keer per week mosselen."

Met een drone naar Sergio

Een aantal van de mosselen uit de eerste sleep werden vervolgens in een zak gestopt die werd vastgemaakt aan een transportdrone. Die vloog naar het Belgische Zeebrugge waar ze gebruikt zullen worden in het pop-up mosselrestaurant van Sergio Herman en Syrco Bakker.