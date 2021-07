Surrender zoekt Zeeuwen met een Zündapp voor opname videoclip

Zündapp in Renesse (foto: Cees van Vossen)

De bandleden hebben de afgelopen tijd behoorlijk stilgezeten, legt zanger Johan van de Swaluw uit. Hij bedoelt daarmee dat de band naar het oefenhok is gegaan om nieuwe nummers te maken.

Bandlid rijdt op Zündapp

Het nummer over de Zündapp is toevallig ontstaan. "Eén van de bandleden kwam ineens op de Zündapp. Iedereen kijken naar dat ding natuurlijk." Er was meteen inspiratie voor een nieuwe nummer. "We gingen het oefenhok in en een kwartier later hadden we een nummer over de Zündapp."

De titel van het nummer, Ik lik m'n Zündapp, moeten de fans niet te letterlijk nemen, vertelt Van de Swaluw. "Ik zou het niet aanraden. Ik like m'n Zündapp vond ik niet echt Zeeuws."

Het nummer roept een hoop herinneringen op bij Van de Swaluw. "Ik weet nog, in mijn tijd, dan reden we allemaal op Tomos, Puch, Kreider en Zündapp. Ik was zelf een Kreidler-man, dus dat je dan over een Zündapp zingt, is een beetje vreemd. Kreidler en Zündapp waren een beetje concurrenten, je had een kamp Kreidler en een kamp Zündapp."

Surrender-zanger Johan van de Swaluw (foto: Omroep Zeeland)

Volgens de leadzanger zijn er in ieder geval nog genoeg Zeeuwen die op een Zündapp rijden. Een oproep van de band op Facebook leverde in twaalf uur tijd zestig reacties op.

Zündapp-rijders die mee willen werken aan de clip van Surrender, kunnen een persoonlijk berichtje via de Facebookpagina van de band sturen. De opnamen zijn op een locatie ergens in het midden van de provincie. Waar precies en wanneer wil Van de Swaluw niet zeggen. "We willen niet te veel pottenkijkers, dan krijgen we weer commentaar dat we niet veilig werken, dat willen we voorkomen."

De zanger verwacht dat het nummer uiterlijk over anderhalve maand uit wordt gebracht.

