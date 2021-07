'Nederland groeit scheef en dat gaat ten koste van regio's als Zeeland'

Werkzaamheden bij het nog in aanbouw Zuidasdok in Amsterdam (foto: ANP Photo)

Nederland is scheef gegroeid door het beleid van de overheid

Doordat de overheid lange tijd vooral geïnvesteerd heeft in steden en regio's op eigen kracht verder moesten, is er een domino-effect ontstaan. "De overheid gaat al jaren mee in wat de samenleving van nature wil: trekken naar grote steden. Door daarin te investeren trek je ook een deel van de mensen uit de buitenkant van het land er naartoe. Daarmee vloeit alles langzaam weg", zegt regionaal econoom Walter Manshanden.

"Als mensen wegtrekken heeft dat gevolgen voor de detailhandel, voor de zorg, maar uiteindelijk ook het onderwijs. En daarmee haal je het essentiële weg. De jeugd, de toekomst", vervolgt hij. De overheid moet volgens de heren minder met de markt meebewegen en beter nadenken hoe ze tegen de markt in kunnen gaan.

Kansenkaart van Nederland toont schokkende cijfers

In de Kansenkaart van Nederland, die onlangs is gepresenteerd, staan schokkende cijfers over inkomens en opleiding. Mensen buiten de Randstand verdienen bijvoorbeeld minder.

"Nu houden we de patronen in stand. Bijvoorbeeld: nu krijgen scholen naar hoe veel leerlingen ze opleiden. Maar het zou goed zijn om het geld tijdelijk de bevriezen." De heren zeggen dat de overheid op die manier tijd creëert om na te denken hoe je het geld kan herverdelen. "Want als je bijvoorbeeld een technische opleiding buiten de regio blijft aanbieden, dan lok je die studenten daarheen en het is maar de vraag of ze terugkomen."

Zeeland doet het op eigen kracht wel goed

Toch is Zeeland een regio die het op eigen kracht wel goed gedaan heeft, vindt Manshanden. "Het is een innovatief gebied. Men is gedwongen het zonder de voordelen van de grote steden te stellen. Het zit 'm in het ondernemend vermogen en cultuur en natuurlijke vraag. Zo is toerisme belangrijk voor de economie. Maar ook de samenwerking tussen de Vlaamse en Zeeuws-Vlaamse havens zijn een goed voorbeeld."