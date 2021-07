North Sea Port wil relaties met omwonenden havengebied verbeteren

Havengebied in Terneuzen (foto: Jaco Verburg)

De Zeeuwse aandeelhouders - de provincie Zeeland en de havengemeenten Vlissingen, Borsele en Terneuzen - moeten in oktober laten weten of ze akkoord gaan met de koers. Ze moeten dat doen samen met de Vlaamse aandeelhouders: de stad Gent, de provincie Oost-Vlaanderen en de gemeenten Evergem en Zelzate.

Omwonenden

In Connect 2025 schrijft directeur Daan Schalck van North Sea Port dat de strategie onder meer gericht is op het aanleggen van nieuwe bedrijventerreinen en wegen. De Zeeuws-Gentse haven realiseert zich dat ze daarvoor de omwonenden van de havengebieden in Gent, Terneuzen en Vlissingen-Oost nodig heeft. "De wijze waarop het havenbedrijf wil omgaan met omwonenden van het havengebied en inwoners van de regio past binnen de strategie van klantpartnerschap: in contact met elkaar zijn, met oog voor elkaars belangen en op zoek naar consensus", staat in het strategisch plan.

Speerpuntsectoren

North Sea Port wijst in het Strategisch Plan 2025 ook zeven speerpuntsectoren aan: "Chemie, staal, bouwmaterialen, energie, auto- en trucksector, voeding en veevoeder en logistiek met toegevoegde waarde." De opdracht van de Zeeuwse en Vlaamse aandeelhouders is gericht op werkgelegenheid, duurzaamheid en een financieel gezonde basis.

Corona

North Sea Port brak als fusiehaven sinds 2018 het ene na het andere record en heeft zich stevig genesteld in de Europese haven-top 10. Maar de Zeeuws-Gentse haven zag haar omzetcijfers in 2020 en dit jaar fors dalen, toen corona een deel van de wereldhandel platlegde. Toch lijkt North Sea Port minder hard getroffen dan bijvoorbeeld de Rotterdamse haven, die zich méér richt op de aan- en afvoer van olieproducten. Juist die oliesector kreeg harde klappen door het wereldwijde inzakken van vervoer en reizen.

Dividenduitkeringen

Ondanks dat North Sea Port de financiële gevolgen van de corona goed lijkt te doorstaan, is er - nog - geen sprake van dividenduitkeringen voor de Zeeuwse en Vlaamse aandeelhouders. "De aandeelhouders participeren niet in North Sea Port om geld te verdienen. North Sea Port heeft daarom geen dividenddoelstelling, maar stuurt op het financiële resultaat dat nodig is om financieel gezond te zijn", staat in het strategisch plan van de fusiehaven geschreven.

Luister hier naar het gesprek met Daan Schalck van North Sea Port:

Daan Schalk kijkt terug op een gelaagde fusie

