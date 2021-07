Kom op Pieter! Spring in de bres voor onze arme Dinja

Dinja van Liere met Hermès tijdens het NK dressuur (foto: ANP)

door Jan-Jaap Corré

Voor wie het gemist heeft: De internationale paardensportbond FEI had een stagiair en die heeft een fout gemaakt. Zoals dat gaat met stagiairs. Daardoor is de eigenaar van Dinja's toppaard Hermès, Joop van Uytert, per ongeluk gelinkt aan het Duitse adres van een paardeneigenaar met wie hij samenwerkt. Dinja is Nederlandse en haar toppaard (op papier) Duitser en dat mag niet. Hierdoor kunnen ze niet samen schitteren in Tokio.

Slechte grap

Van Liere moet op zoek zijn geweest naar een verborgen camera toen ze dit hoorde. Een hele slechte grap, dat moest het toch zijn? Even vriendelijk glimlachen en weer door richting de Spelen. Maar het was geen grap, het is een nachtmerrie die Dinja van Liere treft op het allerbelangrijkste moment in haar carrière.

Dinja van Liere won brons bij het NK dressuur in Ermelo met Hermès (foto: Omroep Zeeland)

We kennen haar al jaren in de Zeeuwse sport. In 2012 al won ze brons bij het WK voor jonge paarden in Duitsland en in de jaren die volgden boekte ze zowel regionaal als nationaal successen. Nu ze met Hermès een toppaard heeft, was het tijd voor de volgende stap: het allerhoogste mondiale podium. Niets stond dat nog in de weg, dacht ze. En dacht iedereen. Maar dat was buiten die waarschijnlijk goedbedoelende stagiair en vooral die veel te stugge paardensportbond gerekend.

Vechtersfamilie

Van Liere komt uit een gezin van vechters. Haar broer Joeri was een goede motorcrosser, maar kwam bij de Supercross in Goes in 2014 zwaar ten val en liep een dwarslaesie op. Nu, ruim zeven jaar later, kan hij met de hulp van een loopbrace weer lopen en heeft ie zich gestort op rolstoelbasketbal. Met veel succes, want als lid van het Nederlands team maakt hij kans om ooit op de Paralympics te gaan spelen.

Reserve

Naar de Olympische Spelen in Tokio gaat zusje Dinja dit jaar alsnog. Met haar andere paard, Haute Couture, mag ze als reserve mee. "Eigenlijk is het heel mooi dat ik mee mag naar Tokio, maar op dit moment is het wel moeilijk", zegt ze er nu over nadat haar zaak maandag werd afgewezen door sporttribunaal CAS.

Grof schandaal

Maar het is natuurlijk helemaal niet "heel mooi". Het is een grof schandaal. En daarom verbaast het me ook dat we chef de mission Pieter van den Hoogenband hier nog geen woord over hebben horen zeggen. Helemaal niets.

Chef de mission Pieter van den Hoogenband (foto: ANP)

"Niemand gaat harder lopen of zwemmen van de chef de mission", zei hij eerder deze week in een interview met het AD. Dat klopt Pieter, maar een chef de mission met zo'n groot aanzien en staat van dienst kan wél deuren openen die voor anderen gesloten blijven. Dus trek alles uit de kast om Dinja alsnog mét Hermès in Tokio te krijgen. Het kan zomaar nog een medaille voor de Nederlandse ploeg opleveren, dus het is ook in je eigen belang. Maar nog veel belangrijker: zorg dat Dinja hét moment van haar leven niet ontnomen wordt.

