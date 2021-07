Dít is de functie van die witte tenten op het boerenland voor de Zeelandbrug

Proefboerderij Rusthoeve doet onderzoek naar gewassen. Ieder jaar organiseert de boerderij in samenwerking met de agrarische coöperatie CZAV op de derde woensdag van juni een open dag: "Vorig jaar hebben we alles virtueel gedaan. Dit jaar is het eveneens mogelijk om de open dag virtueel te beleven, maar in kleine groepen is het ook weer mogelijk om de open dag écht te bezoeken", vertelt Bram de Visser van CZAV.

Met de open dagen wil de organisatie aan de telers laten zien wat er het afgelopen jaar onderzocht is: "Zo zien ze welke nieuwe gewassen er mogelijk aankomen en doen ze ideeën op die ze in hun eigen bedrijf kunnen toepassen", vertelt De Visser.

Wim Teunis, Arjan en Wiljan Reedijk bezochten de open dag (foto: Omroep Zeeland)

Boer Wim Teunis Reedijk uit Klaaswaal bezoekt samen met zijn zoons Arjan en Wiljan de open dag: "We willen vandaag vooral leren over de nieuwe ontwikkelingen rondom de suikerbieten en aardappelen. De aardappelen zijn ons hoofdgewas, daar kun je nooit genoeg van leren en willen we de beste in zijn."

Ook de suikerbieten zijn een punt van aandacht: "Bij de suikerbieten zijn tegenwoordig veel bestrijdingsmiddelen verboden. De vraag is: hoe gaan we dat probleem oplossen in de toekomst? We willen ziektevrije en schone gewassen krijgen. Hopelijk komen we daar vandaag meer over te weten", aldus Reedijk.