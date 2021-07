Donderpreek Kees Hanse op het Malieveld: 'We zijn strijdlustiger dan ooit'

De boeren zijn boos vanwege het rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) van deze week. Daarin staat onder andere dat de veestapel fors moet inkrimpen, vooral in de Gelderse Vallei en Noord-Brabant. Zeeland blijft in het rapport redelijk buiten schot. Toch was het voor Hanse belangrijk om vandaag in Den Haag te spreken. "Men gaat ergens beginnen en als men een sector uitgeroeid heeft, gaat men dit naar de volgende", legt de Zeeuw uit.

Geen toekomst meer

Adriaan Reijnierse, veehouder in Middelburg, is dat met hem eens. "Dat komt vanzelf onze kant op", aldus Reijnierse. De veehouder was samen met vrouw, zoon en dochter in Den Haag. Zijn kinderen hebben in principe wel interesse om het bedrijf over te nemen. "Maar als de plannen zo doorgaan, is er zeker geen toekomst meer", voegt hij daar aan toe.

Kees Hanse uit Zierikzee sprak de menigte toe (foto: Omroep Zeeland)

Politiek en agrarische sector staan al langer lijnrecht tegenover elkaar en er is geen toenadering. "Wij willen alleen bewegen als van tafel gaat dat de helft van de boeren weg moet", zegt Hanse. Volgens hem kan Nederland ook niet zonder die boeren. "In 2040 heeft Nederland 20 miljoen inwoners die elke dag drie keer moeten eten", rekent Hanse voor. "Daar hebben we de beste gronden en de hoogst opgeleide jeugd voor. En die jeugd moet verder kunnen!"

Het protest van vandaag was niet het eerste boerenprotest. Of het verschil maakt dat de boeren weer naar Den Haag zijn gekomen, weet Reijnierse niet. "In het verleden niet, maar de bevolking staat achter ons!", zegt de Middelburger. "Als je niks meer doet, is het zeker verloren."

