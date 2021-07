Vanaf nu dag en nacht mosselen te koop in Yerseke

Jan Boskamp met de eerste mosselen uit de 'muur' (foto: ANP)

Ze bestaan al voor onder meer brood, eieren en fruit maar een mosselautomaat was er nog niet. Volgens visser Jos Steketee is het een gat in de markt: "Voor zover wij weten is dit de enige in Nederland. In België zie je ook veel meer automaten voor producten."

Toeristen voor dichte deur

Volgens de mosselsector komt het regelmatig voor dat toeristen na het sluiten van de lokale supermarkt in Yerseke op zoek gaan naar mosselen om zelf klaar te maken. Daaruit is het idee van een mosselautomaat ontstaan. Mosselkweker Jos Steketee heeft de handschoen opgepakt: "We moeten leren ermee om te gaan. We moeten de automaat op tijd vullen, maar ook legen als de mosselen er te lang in liggen. Het is een haalbaarheidsstudie, dus we wachten af hoe het werkt."

Niet op zondag

De automaat werd vanmiddag voor het eerste gebruikt door oud-voetballer en tv-persoonlijkheid Jan Boskamp. Deze mosselautomaat is een proef en die duurt minimaal tot 2023.