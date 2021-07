Blije gezichten op de diploma-uitreiking van het Goese Lyceum, 'nu kan ik een stap verder'

Het feest in Goes was vandaag extra groot: alle 125 leerlingen zijn geslaagd. "Drie keer honderd procent", zegt afdelingsleider Lyda Vos trots. "Dat is zeker in dit jaar petje af voor de leerlingen én de docenten. Ze hebben er hard aan getrokken en we hebben er veel in geïnvesteerd om dit voor elkaar te krijgen."

'Nu kan ik een stap verder'

Leerling Ruben is als eerste aan de beurt. "Mooi dat ik geslaagd ben", reageert hij met zijn diploma in handen. "Ik ben er wel blij mee." Bij de een is de opluchting groter dan bij de ander. "Ik heb heel veel moeite met Engels", vertelt Dewi. "Eigenlijk dacht ik dat ik daarop zou blijven zitten." Dankbaar zet ze haar krabbel op het officiële document. "Nu kan ik een stap verder, daar heb ik heel veel zin in."

Alle leerlingen mochten vandaag drie mensen meenemen naar hun uitreiking, mits ze een negatieve zelftest hadden gedaan. "Een feestje, maar toch beheerst", omschrijft afdelingsleider Vos de middag. De keuze voor de beachclub kwam voort uit de coronamaatregelen. "We hadden zoiets van: we willen iets speciaals, het liefste buiten, een feestje én de ouders erbij betrekken."

Blije gezichten op de diploma-uitreiking in Goes vandaag. (foto: Omroep Zeeland)

Dewi is in ieder geval enthousiast over de locatie van de diploma-uitreiking. "Veel beter dan de jaren ervoor, toen het gewoon op school was. Gelukkig is corona ook minder, dus we mogen meer. Het is gewoon hartstikke gezellig nu."