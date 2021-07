De Middelburgse raad stemt voor een grootschalig asielzoekerscentrum

De gemeenteraad van Middelburg vergadert over de duurzame opvang voor asielzoekers (foto: Omroep Zeeland)

"De bewoners van Middelburg moeten ook inspraak hebben over dit voorstel en ik vind niet dat wij daar nu zonder te overleggen over moeten beslissen", zegt Piet Kraan van de LPM. Daarnaast hebben de gemeenten Goes en Terneuzen aangegeven dat ze ook huisvesting aan asielzoekers willen aanbieden. "Daar moeten we gebruik van maken. We kunnen op die manier de 470 asielzoekers die we over vier jaar moeten huisvesten in Zeeland eerlijk verdelen over drie gemeentes waardoor we kleinschalige opvang kunnen aanbieden", aldus Kraan.

'Twee of drie kleinere azc's in Zeeland ook een optie'

De kans is aanwezig dat dat alsnog gebeurt, zegt wethouder Chris Dekker. "Het is een principebesluit. Dat wordt nu besproken in de Zeeuwse werkgroep en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) zal er ook iets van vinden. Vervolgens komt er al dan niet een concreet verzoek aan Middelburg." Ook zou het volgens de wethouder goed kunnen dat het COA alsnog besluit tot kleinschaligere opvang verdeeld over Zeeland.

"Het COA is ook wel meer genegen om het aantal asielzoekers te verdelen over kleinere locaties. We kennen in Zeeland nu één opvangcentrum, het azc in Middelburg. Het zou best kunnen zijn dat er twee of drie azc's in Zeeland komen die wat kleiner van schaal zijn."

'Middelburg is de stad van mensenrechten'

De meerderheid van de raad reageerde vanavond fel op Kraan. "We moeten een helpende hand bieden aan mensen in nood en het pleidooi van Kraan om te kiezen voor kleinschalige opvang doet ons zeer", zegt de ChristenUnie. PvdA is het daarmee eens: "We zijn een stad van mensenrechten en moeten niet kijken naar andere gemeenten, laten we eerst bij onszelf beginnen." De SP heeft zelfs al een mogelijke locatie: "De Trekdijk zou bijvoorbeeld een goede plek zijn voor een asielzoekerscentrum."

Fractievoorzitter Piet Kraan van de LPM is tegen een grootschalig asielzoekerscentrum in Middelburg (foto: Omroep Zeeland)

Als Middelburg een nieuw asielzoekerscentrum krijgt, dan komt dat op een nieuwe locatie. Het huidige azc sluit medio 2025, zoals afgesproken is tussen de gemeente en omwonenden. De grootte en locatie van het nieuwe azc zijn nog niet duidelijk.

"Het streven is om een duurzaam asielzoekerscentrum te bouwen, zodat asielzoekers er voor langere periode kunnen verblijven en de woning duurzaam gebouwd wordt", zegt wethouder Chris Dekker. "Geen barakken, units of een bestaand gebouw verbouwen, maar een bestaande woonwijk die bruikbaar is voor asielzoekers. Mocht dit niet nodig zijn dan kunnen de woningen ook worden ingezet voor andere doelgroepen", aldus Dekker.