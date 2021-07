Goedemorgen! Krammersluizen, stadsomroeper en mosselautomaat

Defecte sluisdeur Krammersluizencomplex wordt gerepareerd (foto: Omroep Zeeland)

Rijkswaterstaat repareert een sluisdeur van de zuidelijke jachtensluis. De grendelinstallatie is defect. Er wordt een noodkering geplaatst waarna de sluisdeur - die zo'n tien bij tien meter beslaat - op een ponton wordt gehesen. Ook de andere jachtensluis zal daardoor zijn gestremd.

Dag van de Stadsomroeper

Vandaag is het de Dag van de Stadsomroeper. Onze 'Zeeuw van de Dag' is daarom de stadsomroeper van Hulst Jan Rubbens. Rubbens is al jaren een bekend gezicht én geluid in en om Hulst en vertelt op de radio over zijn 'werk'.

Jan Boskamp nam de eerste mosselen uit de 'muur' (foto: ANP)

Als je 's avonds om 22.00 uur in Yerseke bent en een kilo mosselen wil kopen om thuis op te eten, dan kan dat vanaf vandaag. Woensdagmiddag is de eerste mosselautomaat in gebruik genomen. De automaat is 24 uur per dag, zes dagen in de week beschikbaar. Alleen op zondag kunnen er geen mosselen worden gekocht.

Volgens de mosselsector komt het regelmatig voor dat toeristen na het sluiten van de lokale supermarkt in Yerseke op zoek gaan naar mosselen om zelf klaar te maken. Daaruit is het idee van een mosselautomaat ontstaan.

Ook ZorgSaam 'lokt' nu werknemers in de zomer naar Zeeland met een vakantiehuisje (foto: Omroep Zeeland)

De ambulancedienst van ZorgSaam lokt met een gratis vakantiehuisje deze zomer extra personeel naar Terneuzen. De invalkrachten komen uit het hele land, draaien in een week vier diensten, krijgen salaris en mogen met hun gezin verblijven in een huisje op een vakantiepark in Breskens.

De actie is op touw gezet vanwege een tekort aan personeel in de zomervakantie. Het idee is niet origineel. Sinds 2019 worden huisartsen al op tijdelijke basis naar Zeeland gelokt.

De Vlissingse boulevard (foto: Anne-Marie van Iersel, Vlissingen)

Het weer

De dag start zonnig, maar in de loop van de dag ontstaan er stapelwolken. Deze kunnen vooral landinwaarts uitgroeien tot een bui. Hierbij is een kleine kans op onweer. Het wordt ongeveer 21 graden. De westelijke wind is zwak tot matig.