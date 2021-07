Halfjaar cel voor man en vrouw die meisje tot prostitutie dwongen (foto: ANP)

Daarnaast krijgt de man uit Zierikzee een taakstraf van 150 uur, de vrouw uit Rotterdam krijgt een taakstraf van iets kortere duur: 100 uur. De straf die het duo krijgt, valt lager uit dan de eis van het Openbaar Ministerie. Twee weken geleden eiste het OM voor de man en de vrouw twee jaar gevangenisstraf, waarvan voor de vrouw een jaar en voor de man een halfjaar voorwaardelijk.

De rechtbank acht bewezen dat de verdachten het slachtoffer onderdak boden, erotische foto's van haar maakten en advertenties plaatsten waarin seksuele diensten met haar werden aangeboden. Het slachtoffer is meerdere keren in een auto meegenomen en vervoerd naar een locatie waar zij seks met een klant had.

Meisje was vermist

De man en vrouw werden in oktober 2019 aangehouden in een hotel in Middelburg. Het slachtoffer dat van huis was weggelopen, was destijds 17 jaar. Het meisje uit het oosten van Nederland is vermoedelijk door hen in de prostitutie verzeild geraakt. Ze werd al een paar dagen vermist. De politie kwam in actie toen de tip binnenkwam dat zij werkzaam zou zijn voor een escortbedrijf.

De man erkende eerder schuld toen hij wist dat zijn slachtoffer minderjarig was. Hij zei dat hij dat niet wist toen hij werd gearresteerd. In de woning van de Zierikzeeënaar zouden foto's zijn gemaakt van het meisje waarmee ze op internet werd aangeboden.