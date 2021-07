Prijs Zeeuwse huizen loopt verder op, prijsstijging van twintig procent

Een huis is gemiddeld zo'n twintig procent duurder in vergelijking met vorig jaar (foto: Omroep Zeeland)

Dat de stijging in het noorden van Zeeland groter is, zit 'm volgens makelaar en NVM-voorzitter Hendrik van Hoeve in het feit dat je boven de Westerschelde duurdere steden als Goes en Vlissingen hebt. "Daar zijn een aantal complexen heel duur weggegaan en dat trekt de prijs op."

Wat ook meespeelt is dat het noorden van de provincie een grotere instroom van buitenaf kent, wat de prijs opdrijft. Zeeuws-Vlaanderen heeft dat voornamelijk van Belgen, met name jongeren. "Die hebben over het algemeen minder te besteden dan de oudere kopers in het noorden."

Aanbod sterk afgenomen

Het aanbod van woningen is, in vergelijking met een jaar geleden, ook afgenomen. "Dat zorgt er ook voor dat prijzen hoger worden", zegt Van Hoeve. Verschillend per type huis waren er dit kwartaal tussen de tien en twintig procent minder transacties. "Dat heeft alles te maken met het schaarse aanbod."

