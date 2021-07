Groeve Nieuw-Namen moet weer plek voor de inwoners zelf worden

De groeve in Nieuw-Namen is een aardkundig monument. (foto: Omroep Zeeland)

De verwaarlozing van de groeve is veel inwoners een doorn in het oog, bleek gisteravond tijdens een bewonersbijeenkomst over de toekomst van de groeve. Het ziet er niet uit, klonk het. 'Om te huilen', reageerde een inwoonster.

Ondergeschoven kindje

Boswachter Stijn Steurrijs van Staatsbosbeheer, eigenaar van het aardkundig monument, erkent dat de groeve een ondergeschoven kindje is bij de natuurbeheerder. Door gebrek aan geld, verwaterd contact met vrijwilligers en ontbrekende kennis over geologie en archeologie bij de organisatie is er de laatste jaren te weinig gedaan aan de groeve. Door corona is de groeve bovendien al anderhalf jaar gesloten en kunnen mensen er niet in.

Een deel van de steilwand waar de miljoenen jaren aardlagen te zien zijn, stort langzaam in. De houten loopbrug die langs de wand loopt, is aan het vermolmen. En de speelplek waar kinderen naar fossielen en artefacten kunnen zoeken, is overwoekerd met gras. Voor oud-beheerder Richard Bleijenberg die zich jaren met hart en ziel inzette voor de groeve, is dat een hard gelag.

Magische plek

Maar als het aan Nathalie de Visser, provinciaal archeoloog en projectleider van Grenspark Groot Saeftinghe ligt, wordt de groeve weer de magische plek die het altijd al was. Ook Nieuw-Namen wil dat, was de stemming onder de ongeveer dertig aanwezigen die in een tent bijeen kwamen bij de groeve. Al was er ook scepsis. Al drie keer eerder werd de groeve afgegraven, gerestaureerd en feestelijk opengesteld voor het publiek; de laatste keer in 2011 toen de groeve voor 1,2 miljoen euro was opgeknapt met een houten vlonderpad, informatieborden en speelelementen. Wie garandeert dat de groeve niet weer in verval raakt?

Nu echt goed

We gaan het nu echt goed doen, zei De Visser tegen de mensen. "We gaan voor het complete plaatje, inclusief exploitatie en onderhoud en het opleiden van gidsen."

Met de subsidie van zeven ton uit de Erfgoed Deal kan de groeve ook een energiecentrale worden, denkt architect Ro Koster die de schetsontwerpen gaat maken. Door een overkapping met zonnepanelen - wellicht in de vorm van een fossiel (foraminifera) - te bouwen, worden twee vliegen in een klap geslagen: het monument wordt beschermd tegen weersinvloeden en levert letterlijk stroom op voor het behoud ervan.

Schoolkinderen uit Nieuw-Namen en Kieldrecht tekenden hun ideeën voor de groeve (foto: Omroep Zeeland)

Andere suggesties, onder andere vanuit de dorpsraad, waren een pluktuin, speelplek, picknicktafels en een openluchttheater. Ook tientallen schoolkinderen tekenden hun ideeën. Het Kerkpad dat vanwege rioleringswerk toch opnieuw bestraat moet worden, kan de toegangspoort tot de groeve worden.