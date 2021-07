De vrijetijdssector moet zo aantrekkelijk zijn dat oud-werknemers terug willen komen én het nieuwe mensen trekt

De horeca kampt al jaren met grote personeelstekorten in de zomer (foto: Omroep Zeeland)

"We gaan geen nieuw blik met handjes opentrekken, maar we willen het structurele probleem oplossen. Dat hopen we te doen met goed werkgeverschap. We willen een keurmerk in overleg met een club ondernemers ontwikkelen", zegt Ludo Snijders van Toeristisch Ondernemend Zeeland (TOZ). Samen met Economische Impuls Zeeland, het HZ Kenniscentrum Toerisme en Scalda wil TOZ het tij keren.

Niet alleen goed verdienen

Goed ondernemerschap betekent volgens Snijders niet alleen een goed salaris. "Huisvesting en vervoer zijn belangrijk, maar vooral ook de balans tussen werk en privé. Je moet ze iets goed bieden, zodat ze niet weglopen naar een andere sector", zegt hij in het radioprogramma De Zeeuwse Kamer.

Programmamanager Ludo Snijders van Toeristisch Ondernemend Zeeland in de Zeeuwse Kamer

Volgens hem kan de oplossing ook liggen in het samenwerken tussen bedrijven, wat in sommige gevallen al gebeurt. "Ik ken een bedrijf dat samenwerkt met een schouwburg als het gaat om schoonmaak. Ze hebben het allebei op andere momenten van het jaar druk en kunnen zo samen van dezelfde werknemer gebruik maken."

De vrijetijdssector is vaak seizoensgebonden, met veelal tijdelijke contracten. Als verschillende bedrijven samenwerken kunnen ze misschien samen iemand vast in dienst nemen. "De bedrijven die mensen in vaste dienst hadden, hebben nu na corona ook minder last met het zoeken naar personeel."

Genoeg studenten is ook een probleem

Studenten aan de horeca-opleiding lijken het probleem in de toekomst ook niet te kunnen oplossen. "De opleiding staat onder druk, er is een lage instroom van studenten. Omdat je als sector niet voldoende te bieden hebt, kiezen minder studenten ervoor. Uit die neerwaartse spiraal moet je nu komen."

Snijders is realistisch als het gaat om hoe snel hij denkt het tij te kunnen keren. "Dat doe je niet in een jaar. Een deel is echt imago en dat is al jaren zo. Dat heb je nu niet in een paar maanden opgelost. Verder heeft Zeeland, in het algemeen, het lastig om mensen naar de provincie te trekken.

