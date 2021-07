'Festival Onderstroom is verrassend, ongrijpbaar en kleurrijk'

Het festival begon ooit als Straattheaterfestival Vlissingen, maar werd in 2007 omgedoopt tot Festival Onderstroom. "Het festival kent een lange, rijke geschiedenis, maar we doen eigenlijk nog steeds hetzelfde", aldus festivaldirecteur Onno Bakker. "En ik ben ontzettend blij dat we dit jaar weer een festival kunnen organiseren, waarbij publiek aanwezig mag zijn."

Dit jaar geen acts op straat

De organisatie heeft bij de voorbereiding rekening gehouden met alle geldende maatregelen. "Bij alle voorstellingen geldt een maximum aantal bezoekers en ook wordt er rekening gehouden met de afstand. Daarnaast moeten voor alle voorstellingen kaartjes worden gekocht en kom je dit jaar geen acts tegen op straat." Maar volgens Bakker betekent dat niet dat de sfeer die bij dit festival hoort verloren gaat. De acts zijn er wel, alleen woon je die nu bij vanaf een tribune.

Ik keek altijd erg uit naar de reuring die bij zo'n festival hoort " Onno Bakker, festivaldirecteur

Op de vraag om een omschrijving te geven van het festival, komt Bakker met een aantal steekwoorden. "Ongrijpbaar, kleurrijk, en spontaan. Je weet nooit wat je te wachten staat wanneer je het festival bezoekt en de voorstellingen zijn altijd vernieuwend en verrassend. Ook de interactie met het publiek is natuurlijk een element dat bij dit festival hoort."

Het is een weerspiegeling van de samenleving

De optredens tijdens Onderstroom zijn volgens Bakker ook een spiegel van wat er in de samenleving speelt. "Het kan hilarisch zijn, maar ook ontroerend. Maar het zijn altijd voorstellingen en acts die een relatie hebben met wat er gebeurt in de maatschappij op dat moment. En onvermijdelijk gaat het natuurlijk dit jaar over de gevoelens die corona teweeg heeft gebracht en dat alles een jaar lang heeft stil gestaan. Zonder dat het specifiek over corona gaat."

Try-out van de voorstelling 'Weg van de Willem Ruys' (foto: Omroep Zeeland)

Voor Bakker wordt het een bijzondere editie, omdat hij na tien jaar het stokje gaat overdragen aan zijn opvolger. "De reden waarom ik stop is tweeledig. Ten eerste ben ik sinds een aantal jaar ook directeur van het Zeeuws Maritiem MuZEEum in Vlissingen. Er vindt de komende tijd een complete herinrichting plaats om er een museum 3.0 van te maken en dat is een grote klus. En als ik iets doe, wil ik het goed doen. En de combinatie wordt dus steeds lastiger."

Een ander kleurenpalet

Ten tweede geeft hij aan dat het na tien jaar tijd hoog tijd wordt dat iemand anders het roer overneemt en zijn of haar koers gaat bepalen wat het festival betreft. "Hopelijk krijgen we dan een ander kleurenpalet met andere bijzondere, eigenzinnige voorstellingen en theateracts te zien."

voorstelling Weg van de Willem Ruys (foto: Prins te Paard)

Dat Bakker afscheid neemt als festivaldirecteur, wil niet zeggen dat hij het niet gaat missen. "Ik keek altijd erg uit naar de reuring die bij zo'n festival hoort en de chaos wat het met zich meebrengt. Want het loopt altijd anders dan gepland en dan moet je flexibel zijn, improviseren en bijsturen." Ook het contact met de artiesten die uit alle windstreken komen, gaat hij missen. Maar het meeste gaat hij zijn collega's missen waar hij al jaren intensief mee samenwerkt en waar hij ontzettend mooie dingen mee heeft beleefd.