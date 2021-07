Jeroen over de Tour (foto: Omroep Zeeland)

Ik denk aan die vrouw met haar mand op schoot, haar hondje aan de voeten, gezeten op een bank aan de Boulevard van Schengen in Domburg. Het is Nehalennia, de Romeinse beschermgodin, door kunstenaar Guido Metsers neergezet op een Mondriaanbank met witte, rode, blauwe en gele vlakken. Vlak voor de duinen kijkt ze uit over het strand dat ooit de schilders Jan Toorop en Piet Mondriaan zo begeesterde.

Ik denk ook aan die tempel voor Nehalennia, in 2005 neergezet in Colijnsplaat. Aan de zijkant van haar bank in Domburg staan intrigerende regels van Jacob van Schengen: 'Dit is geen bank/ van conversatie/ Eer een Gerecht/ in meditatie'.

Mooi om over na te denken voor wie thuis op de bank naar de Tour zit te kijken en wegdroomt bij het commentaar van Vlissinger Maarten Ducrot.

Tourjournaal: In Nîmes, denkend aan Domburg