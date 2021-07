Zeeuwse Daan in Hongarije: 'Onder Nederlanders wordt het hier steeds populairder'

Zeeuw in het buitenland ZIB Daan (foto: Omroep Zeeland)

Volgens Daan wonen er zo'n 1.800 Nederlanders in Boedapest, maar kun je op het platteland van Hongarije veel meer Nederlanders vinden. "Het gaat dan vooral om pensionado's."

"Je ziet dat wonen in Hongarije voor Nederlanders steeds populairder wordt", vertelt Daan. "Je kunt het een beetje vergelijken met Spanje: hetzelfde klimaat, alleen dan een stuk goedkoper."

Elke doordeweekse dag spreken wij in de radiorubriek Zeeuw in het buitenland met een oud-provinciegenoot die in een ander land woont over hoe hij of zij de coronacrisis daar ervaart. Daan Wijers (26) uit Middelburg ging begin 2016 naar Hongarije. Hij vertrok om zijn studie daar af te maken, maar ontmoette zijn vrouw, bleef plakken en kreeg dit voorjaar een zoontje. Hij werkt bij de Nederlandse school in Boedapest en een servicecenter van een oliebedrijf.

Daan geeft taalles op een Nederlandse school in zijn woonplaats. Vooral kinderen tussen de 12 en 14 jaar oud en waarvan één van de ouders Nederlands is, komen naar de school toe.

Taal- en cultuurlessen

"Op de Nederlandse school volgen leerlingen naast hun reguliere onderwijs taal- en cultuurlessen. Dit doen de leerlingen vooral zodat ze, terwijl ze in Hongarije wonen, niet hun Nederlandse taal en cultuur vergeten of kwijtraken, vertelt Daan.

Volgens hem is dat ook nodig. "Het niveau van de leerlingen is heel verschillend. Sommige leerlingen zijn hier in Hongarije geboren, maar hebben wel een Nederlandse vader. Hun taalniveau ligt vaak niet heel hoog. Maar je hebt ook kinderen die in Nederland geboren zijn en maar tijdelijk in Hongarije zitten. Aan mij dan de taak om een middenweg te vinden voor alle niveaus."