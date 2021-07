Geen hamburgers en bockworsten, maar Zeeuwse mosselen voor Tweede Kamerleden

Zeeland heeft een aantal onderwerpen waar het provinciebestuur aandacht voor wil vragen. "Denk aan de tunnel, de industrie die gaat verduurzamen, en de infrastructuur waar we wensen hebben", somt gedeputeerde Jo-Annes de Bat op. "Maar Zeeland heeft ook iets te bieden", zegt de gedeputeerde. "En dat is de hele landbouw- en visserijsector die bij kan dragen aan het verduurzamen van het land."

Maar dan moet die boodschap in Den Haag wel gehoord worden, vindt Attje Kuiken, Tweede Kamerlid namens de PvdA. Volgens haar kan die lobby beter. "Er mag echt nog wel een tandje bij, niet te bescheiden", zegt ze. "Wees niet te zuinig met je stem."

Het mosselmannetje reisde ook mee naar Den Haag (foto: ANP)

Kiki Hagen, Kamerlid namens D66, heeft juist al wel veel gehoord uit Zeeland in de eerste honderd dagen dat zij in de Kamer zit. "Eén van de onderdelen in mijn portefeuille is de Westerscheldetunnel", legt Hagen uit. "De vraag 'hoe we Zeeland zo goed mogelijk bereikbaar kunnen houden', is al een paar keer langsgekomen."

'Politieke voelsprieten goed afgesteld'

Ook de nestor van de Kamer, SGP-fractievoorzitter Kees van der Staaij, vindt dat de provincie Zeeland z'n lobbywerk goed op orde heeft. "Voor de contacten met Den Haag is de timing vaak essentieel: ben je er op het goede moment? Die politieke voelsprieten van Zeeland staan goed afgesteld", zegt Van der Staaij.

De mosselkar is onderdeel van een aantal evenementen van de provincie om dit jaar Zeeland neer te zetten als 'de voedselprovincie van Nederland'. Dat themajaar wordt in november afgesloten met een Zeeuwse dag in Den Haag.

'Luctor et Emergo'

Hugo de Jonge, demissionair minister van Volksgezondheid, nam ook een kijkje bij de mosselkar en snapt dat Zeeland zich op die manier laat zien. "Ik vind het heel goed en heel vasthoudend", zegt hij. "We hebben natuurlijk wat deining in de polder gehad vorig jaar rondom de marinierskazerne, maar het past bij Zeeland om na een tegenslag door te gaan: "Luctor et Emergo! Lukt 'èt vandaege nie, dan lukt èt merrege wel, toch?"

Lees ook: