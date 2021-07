Jeugdige stadstekenaars gezocht: 'Leren kijken naar Middelburg'

Bedoeling is dat de leerlingen in drie fasen hun visie op wat Middelburg is in tekeningen vastleggen. Wiggers: "Ik zie overal mensen een selfie maken en dan zie je op de achtergrond de Lange Jan, Nieuwe Kerk of Oostkerk. Ik zou graag willen dat die mooie gebouwen op de voorgrond stonden." Om dat te verwezenlijken zoekt de Teeken Akademie Walcherse kinderen (vanaf groep vijf op de basisschool t/m de derde klas van de middelbare school).

Eeuwenlang tekeningen

Al vanaf 1778 worden er op de Akademie tekenlessen gegeven. "In die tijd was er natuurlijk nog geen internet en smartphones. Het tekenen van de stad en haar mensen was de enige manier om een beeld te krijgen van Middelburg."

Arnold Wiggers zoekt scholieren die Middelburg door hun ogen tekenen. (foto: Omroep Zeeland)

Naast de schoolkinderen is het ook de bedoeling dat andere mensen gaan tekenen. Komend schooljaar wil de Teeken Akademie namelijk starten met het project Stadstekenaars Middelburg. Een jaar lang tekenen een beroepskunstenaar, een liefhebber en een schoolklas hun visie op Middelburg en bewoners. "We hopen dat veel kinderen zich aanmelden. Voor de beroepskunstenaar zijn we nog op zoek naar een geschikte kandidaat", zegt Wiggers.

Uiteindelijk worden de tekeningen van de kinderen geëxposeerd en daarna komen ze in het stadsarchief te liggen. Kinderen, en vooral hun docenten kunnen zich opgeven via www.teekenakademiemiddelburg.nl. Een vakkundige jury zal na de zomervakantie uit de aanmeldingen de Stadstekenklas van het jaar aanwijzen.