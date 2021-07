Controle ondermijnende criminaliteit moet zorgen voor betere samenwerking: 'We werken altijd naast elkaar, nooit met elkaar'

De gemeente Reimerswaal wil een betere samenwerking bij controles naar ondermijnende criminaliteit. (foto: Omroep Zeeland)

"Boa's, boswachters, politie, iedereen die bij zo'n controle betrokken is, moet goed kunnen samenwerken om zo criminaliteit in het buitengebied tegen te kunnen gaan", vertelt de burgemeester. "Deze actie was niet zo zeer bedoeld om boetes uit te delen, maar meer om alle betrokkenen kennis met elkaar te laten maken. We werken altijd naast elkaar, nooit met elkaar, dus daar kunnen we van leren."

Die samenwerking is volgens de burgemeester belangrijk omdat er steeds meer drugsdumpingen worden gedaan in het buitengebied van Zeeland. Ook neemt de verwevenheid tussen de boven- en onderwereld volgens de burgemeester toe: agrariërs laten zich wel eens verleiden om hun loodsen te verhuren aan criminele organisaties.

'Inwoners moeten ook ogen en oren zijn'

Van Egmond vindt dat de samenleving zich meer en beter moet wapenen tegen toenemende drugscriminaliteit. Daarmee bedoelt de burgemeester niet alleen de hulpdiensten, maar ook de inwoners van de gemeente Reimerswaal. "Dat begint bij bewustwording bij de inwoners van het buitengebied", zegt ze. "Weet aan wie je iets verhuurt of met wie je zaken doet."

Wat er gebeurt in het buitengebied is niet altijd even zichtbaar. Dat maakt het gebied interessant voor criminelen en voor georganiseerde criminaliteit." Reimerswaalse burgemeester José van Egmond

Volgens de burgemeester betekent dat ook dat de inwoners van Reimerswaal extra alert moeten zijn op verdachte situaties. "Een busje dat lange tijd op een vreemde plaats staat of mensen die zich eigenaardig gedragen zijn daar voorbeelden van. Inwoners moeten ook de oren en ogen zijn." Inwoners die verdachte situaties zien, kunnen dat anoniem melden bij de politie. "Wat er gebeurt in het buitengebied is niet altijd even zichtbaar. Dat maakt het gebied interessant voor criminelen en voor georganiseerde criminaliteit."

De actie werd uitgevoerd rondom Rilland door de politie, de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland, Rijkswaterstaat, waterschap Scheldestromen, Staatsbosbeheer, Brabants Landschap, Samen Sterk in Brabant en Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland.