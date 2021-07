Onderzoek geeft, ondanks aanwezigheid van batterijen, groen licht voor gebruik Beaumix

Plastic, metaal en verroeste batterijen in berg met bouwmateriaal bij het Schouwse Serooskerke (foto: Omroep Zeeland)

Beaumix is een circulaire bouwstof die uit de as van verbrand afval wordt gemaakt. Wegenbouwer Boskalis gebruikt Beaumix sinds 2018 als ophoogmateriaal onder wegen. In 2020 viel het burgers in Katwijk op dat er in de Beaumix die gebruikt werd bij de aanleg van een weg, veel batterijen en plastic zat. De provincie Zuid-Holland besloot vervolgens tot een onafhankelijk onderzoek door Antea Group, een advies- en ingenieursbureau.

Ondertussen werd op Schouwen-Duiveland alarm geslagen toen ook daar batterijen in Beaumix werden aangetroffen. De aannemer gebruikt de Beaumix voor de aanleg van twee rotondes en een stuk weg in Serooskerke.

Voldoet aan de normen

Antea Group deed onderzoek naar de aanwezigheid en het gehalte zware metalen (waaronder antimoon), anionen (zouten en zuren) en de kankerverwekkende stof PAK in de Beaumix. Uit het onderzoek blijkt dat het gehalte van deze stoffen niet hoger is dan de wettelijk toegestane normen die daarvoor gelden. Provincie Zuid-Holland ziet daarom geen reden om handhavend op te treden.

Daarnaast werd uitgezocht of de manier waarop Beaumix tot stand komt, en uiteindelijk verwerkt wordt als bouwstof, volgens de regels is gegaan. Ook uit dat onderzoek bleek dat alles correct is verlopen.

Heros Sluiskil haalt batterijen uit bodemas (foto: Omroep Zeeland)

De ophef over de bouwstof bereikte ook Den Haag. Verantwoordelijk staatssecretaris Stientje van Veldhoven gaf aan te gaan kijken naar mogelijkheden om de aanwezigheid van batterijen en plastic in Beaumix en andere circulaire bouwstoffen te verminderen.

Bouwstof kan zonder batterijen

Afvalverwerker Heros in Sluiskil vertelde vorige maand aan Omroep Zeeland dat de aanwezigheid van batterijen in een circulaire bouwstof helemaal niet nodig is. In de bouwstof die Heros maakt zitten door een uitgebreide reinigingsmethode geen batterijen meer.

Lees ook: