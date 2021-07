Lockdown of niet, enkele Duitsers genoten (stiekem) al van Zeeland, maar nu extra

Heinz en Ursula uit Homburg zijn vaste bezoekers van Zeeland. Ze zijn er nu, maar ze kwamen ook al toen dat eigenlijk nog niet mocht. "We houden netjes afstand en houden ons aan de regels", vertelt het stel. "Dan is het niet echt nodig om te kijken of er nou wel of niet een reisverbod is. De omstandigheden zijn hier optimaal."

Ook Heinz uit Aken is zo'n toerist die in de afgelopen maanden 'illegaal' in Zeeland is geweest. Zijn reden: "Ik wil gewoon een beetje vakantie vieren en Aken is dichtbij."

Horecaondernemer Gepko Prenger van Hotel Restaurant De Burg in Domburg is maar wat blij dat het dorp weer wordt overspoeld met Duitsers. "Die geven toch net iets meer uit dan de Nederlanders", weet hij. "Ik heb gemerkt dat er veel Duitsers waren die nog gewoon kwamen toen het eigenlijk nog niet mocht, maar er is natuurlijk ook een hele groep die het niet meer deed of durfde."

Nu de coronabesmettingen weer oplopen, wordt er steeds vaker gesproken over een vierde golf. Prenger is daar nog niet bang voor. "Het is de Delta variant en wij zitten middenin de Delta", grapt hij. "Ik weet niet wat er gaat gebeuren, maar de horeca wordt niet meer dichtgegooid. Bij ons ligt het probleem niet".

