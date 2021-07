Theaterzaal Den Dullaert nog steeds gesloten na waterschade

Den Dullaert was klaar om de gebruikers weer te ontvangen, maar de theaterzaal blijft voorlopig potdicht (foto: Omroep Hulst)

Het dak van Den Dullaert was begin juni niet bestand tegen 'code oranje'. Een enorme hoosbui zette de theaterzaal blank. De stortbui kwam net in de week dat een dakdekker bezig was om isolatie op het dak aan te brengen. Tegen zoveel water was de tijdelijke afdichting niet opgewassen, vertelt voorzitter Stephan de Vriend van Den Dullaert.

Verzekeringsexperts houden de zaal nog steeds hermetisch gesloten. De apparatuur, zoals het bedieningspaneel, is inmiddels overgebracht naar een bedrijf dat gespecialiseerd is in 'beredding'. Of dat bedrijf de apparatuur weer aan de praat krijgt, kan De Vriend nog niet zeggen. "Gelukkig zijn zowel wij, als de dakdekker goed verzekerd, dus dat is ook niet zo relevant. Dat regelen zij onderling wel."

Houten vloer is onbeschadigd

De boxen en de toneellampen zijn volgens hem intact gebleven, en dat geldt voor zover hij kan inschatten ook voor de houten vloer. Het nieuwe dak, dat bijna klaar is, heeft de regenbuien van afgelopen week in elk geval goed doorstaan, weet De Vriend.

De gebruikers van de theaterzaal konden terecht in andere ruimtes van Den Dullaert, zoals de oude bibliotheek. Hier zijn ook de voorstellingen - vanwege corona toch al zonder publiek - van de eindmusicals van enkele basisscholen gehouden.

Na de zomer gaat Den Dullaert de samenwerking aan met Hulst Cultureel. Het nieuwe theaterseizoen start op 11 september met de Zomerfilm, een drive-in bioscoop op het Oranjebolwerk in Hulst. Op 15 september wordt er voor het eerst weer in de zaal gespeeld, met de Cabaretpoel.