Plan huisvesting arbeidsmigranten 's-Heerenhoek van de baan

Het oude Amac-terrein bij 's-Heerenhoek (foto: Astrid Wiessner Hoog)

Omwonenden waren al lang fel tegen het plan. Hun protestbrief aan het college zou vanavond in de raadsvergadering van de gemeente Borsele behandeld worden. Enkele uren voor die vergadering kwam de brief aan omwonenden en gemeenteraad, waarin duidelijk werd dat de Prior Group afzag van het plan. Als enige reden geeft het bedrijf 'heroriëntatie van zijn interne bedrijfsvoering'. De eigenaar van de grond, Cingelveste, gaat op zoek naar nieuwe (tijdelijke) invulling van het terrein.

Daling waarde huizen

Omwonenden stelden in hun brief dat 97 procent van de inwoners van 's-Heerenhoek tegen de centrale opvang van arbeidsmigranten is. In een dorp dat aan het vergrijzen is, kan de beschikbare ruimte beter met starterswoningen worden ingevuld, vinden ze. Daarnaast waren ze bang dat door de huisvesting van de arbeidsmigranten 'de waarde van onze huizen zal dalen en de verkoopbaarheid zal afnemen'. Verder hekelen ze de manier waarop de gemeente over het project heeft gecommuniceerd.

Klachten Wethouder

Kees Weststrate gaf tijdens de gemeenteraad toe dat het 'lastig' is 'om een boodschap met een lading goed te laten landen'. Tegelijk noemde hij plaatsen in Borsele waar de opvang van arbeidsmigranten volgens hem wél goed is gegaan. "Kijk naar Hoedekenskerke. Daar zijn veertig arbeidsmigranten ondergebracht. We krijgen er nooit klachten over."