Ondanks lagere bezoekersaantallen zien Goese ondernemers omzet stijgen

Ruurt van der Wel, voorzitter van Ondernemers Organisatie Goes met ondernemer Pim van Westen (foto: Omroep Zeeland)

Van Westen merkt dat het aantal passanten inderdaad is afgenomen, maar dat zijn klanten meer kopen dan voorheen: "Veel mannen hebben al anderhalf jaar niets gekocht en die hebben nu in een keer heel veel dingen tegelijk nodig dus dan is je kassabon ineens een stuk groter." Dat betekent niet dat de gemiste kosten die de winkelier heeft opgelopen vanwege de sluiting kan worden gecompenseerd. "Het zal nog wel even duren totdat we de gemiste inkomsten hebben terugverdiend, maar ik ben tevreden met de omzet die we momenteel draaien met relatief weinig winkelend publiek."

Waardering voor lokale ondernemer

Tijdens de lockdown heeft het online winkelen wel een vlucht genomen, maar dat heeft volgens Ruurt van der Wel, voorzitter van Ondernemers Organisatie Goes, weinig invloed op de fysieke winkels. "Wat we zien is dat klanten waardering hebben gekregen voor de lokale ondernemer omdat die oog heeft voor de klant en goede service kan bieden. Ik verwacht daarom dat de winkels niet zo snel uit het straatbeeld zullen verdwijnen", vertelt Van der Wel.

'Je kunt met minder winkelend publiek dan voorheen toch een leuke omzet draaien'

Het enige dat nog een beetje op gang moet komen is de toeristenstroom. Om die naar de stad te krijgen doen tien ondernemingsverenigingen in Zeeland mee met de campagne 'blij dat je hier bent'. "Daarmee willen we laten zien dat je als bezoeker welkom bent en veilig in onze stad kunt winkelen. Ik zie de komende maanden daarom positief tegemoet", aldus Van der Wel.