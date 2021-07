Goedemorgen! Uitslaande brand, hondenbelasting, Haringvlietbrug en tolvrije tunnel

Maar we beginnen met nieuws van afgelopen nacht. Een schuur aan de Kapelseweg in Kloetinge is volledig uitgebrand. De brandweer had de handen vol aan de brand. Rond 4.00 uur kwam de melding binnen en twee uur later kon het sein brand meester worden gegeven.

Schuur uitgebrand in Kloetinge (foto: HV Zeeland)

De Provinciale Statencommissie Bestuur van de provincie Zeeland bespreekt vanochtend de onlangs door de Tweede Kamer aangenomen motie om de Westerscheldetunnel zo snel mogelijk tolvrij te maken.

Gisteren werd bekend dat minister Van Nieuwenhuizen geen bestaande plannen gaat schrappen om de tunnel tolvrij te maken. De minister zegt dat wanneer het nieuwe kabinet de tunnel tolvrij wil maken, er eerst een stappenplan door de provincie en het ministerie moet worden gemaakt.

(foto: ANP)

Niet alleen onder water, ook boven water voelen verkeersgebruikers zich benadeeld: HISWA-RECRON, een ondernemersorganisatie voor bedrijven in watersport en recreatie, wil dat de Haringvlietbrug vaker opengaat voor vaarverkeer. De brug ging voorheen 74 keer per week open, maar door herstelwerkzaamheden gebeurt dat nu nog maar één keer per week.

De ondernemersorganisatie vindt dat onacceptabel, want het zou schadelijk zijn voor de lokale economie.

Hondenbelasting

Blij nieuws voor hondenbaasjes in Tholen: zij hoeven de komende jaren steeds minder hondenbelasting te betalen. In 2025 wordt die belasting in de gemeente Tholen helemaal afgeschaft.

De hondenbelasting wordt in Tholen in 2025 volledig afgeschaft. (foto: Omroep Zeeland)

Het weer

Het wordt een mooie dag vandaag: de zon laat zich overal zien, al zijn er ook wolkenvelden. Eind van de middag en vanavond is er in Zeeuws-Vlaanderen kans op een enkele bui. Het wordt 21 tot 23 graden. Het begin van het weekend ziet er minder rooskleurig uit: zaterdagochtend valt er regen en later op de dag is er kans op onweer.