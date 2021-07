Tholen schaft hondenbelasting af

In 2025 hoeft voor deze hond geen belasting meer betaald te worden. (foto: Omroep Zeeland)

Het initiatief komt van de SGP. Dat is opmerkelijk omdat die partij in het verleden tegen voorstellen stemde om de hondenbelasting af te schaffen. Fractievoorzitter Cees Verloop van die partij zegt daarover: "De argumenten van vorige indieners van moties of amendementen waren louter en alleen om de hondenliefhebbers een voordeel te geven. Dat is prima, maar dan er moet wel dekking voor zijn en dat was er niet."

'Tholen kan financieel wat hebben'

Verloop wijst erop dat het huishoudboekje van de gemeente inmiddels een beter beeld laat zien. Tholen kan financieel wat hebben. In 2025 heeft de gemeente een begrotingsoverschot van 185 000 euro en daarom vindt de raad het financieel verantwoord om de blaftaks in vier etappes terug te brengen naar 0 procent in dat jaar.

In Zeeland heffen nu nog tien van de dertien gemeentes hondenbelasting. Reimerswaal, Goes en Schouwen-Duiveland laten de hondenbezitter fiscaal ongemoeid.